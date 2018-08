Reservas cayeron u$s 1600 millones por un pago del repo de bancos y subastas de divisas

Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron u$s 1617 millones hoy, para cerrar así en u$s 54.641 millones. La fuerte reducción en las arcas de la entidad conducida por Luis Caputo se explicó no sólo por las subastas de divisas que se cobraron u$s 981 millones, sino además por una amortización de la que salieron unos u$s 500 millones de un pago que debió hacer Hacienda por el repo acordado con bancos el año pasado.

"Las Reservas Internacionales finalizaron en u$s 54.641 millones, disminuyendo u$s 1617 millones respecto al día hábil anterior", explicó el BCRA en su comunicado diario de cada cierre de rueda.

Luego, explicó que las reservas cayeron más que nada por tres factores: primero, que el valor de los activos que forman parte de las arcas de la autoridad monetaria cayó hasta explicar una pérdida diaria de u$s 122 millones; segundo, por las licitaciones de divisas para absorber los pesos que salen de Lebac; y tercero, por pagos a organismos internacionales y el sistema SML de comercio exterior en monedas locales.

"La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de u$s 122 millones. En el mercado de cambios, el BCRA realizó una subasta el 14.08.18 por u$s 200 millones (valor t+1) y tres subastas en el día de la fecha por un total de u$s 781 millones (valor t=0). Total subastado liquidado en el día de la fecha de Uu$s 981 millones (contracción $ 29.263 millones). Por último, se realizaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 11 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 3 millones", detalló el comunicado oficial.

Sin embargo, el detalle de los factores detrás de la caída de reservas explica las salida de unos u$s 1117 millones y deja sin detallar los otros u$s 500 millones.

Según fuentes del mercado y de personas allegas a la operación, Hacienda debió tomar dólares del BCRA para pagar por el repo.

En junio del año pasado Hacienda (en ese momento era Finanzas) activó un préstamo de u$s 1500 millones, un repo, acordado a principios de año con un grupo de bancos -Santander, BBVA Francés, Citi, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank y Nomura- por u$s 1500 millones, que se sumaron a reservas. Ese acuerdo, que permitía al Gobierno tomar hasta u$s 5000 millones en total, se amplió en u$s 1000 millones más en octubre pasado.

El plazo de la operación era por 18 meses y exigía garantías de parte del Tesoro por hasta u$s 6000 millones, que se emitieron especialmente para esto.Con la caída de ayer, las reservas internacionales ya perdieron u$s 8635 millones desde el 22 de junio, día en que entró el desembolso del FMI por u$s 15.000 millones.