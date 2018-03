Reforma del mercado: preocupa en la City que no salga hasta fin de año

Los fondos comunes del blanqueo estimaban captar un total de u$s 2500 millones, pero sólo lograron u$s 300 millones. Por lo que la Argentina se perdió más de u$s 2000 millones para obras de infraestructura y desarrollos inmobiliarios (con su consecuente generación de empleo) porque no salió la Ley de Mercado de Capitales.

Desde el oficialismo van a trabajar para que salga este año, pero dudan poder lograrlo. Por otra parte, prefieren sacar proyectos más populares en esta primer parte del año, como la ley de alquileres, que les arrojaría un mayor caudal de votos de cara a las PASO del 13 de agosto, que son el punto de partida (y donde los intendentes se acomodan al ganador) para las legislativas del 22 de octubre.

En el Congreso no ven chances de aprobarla, por lo menos, hasta fin de año, una vez que pasen las elecciones, y siempre cuando Cambiemos logre un triunfo.

"Técnicamente es muy complicada, larga y específica, una ley difícil, ya que modifica varias leyes: es un monstruo. Hay que trabajarla mucho. Además, está difícil conseguir los votos", confiesan desde el macrismo.

De todas formas, analizan hacer una reunión informativa en el primer semestre, quizás en mayo, o sino a fines de agosto o septiembre.

"Estas cosas hay que hacerlas madurar: una informativa puede ayudar. Después de octubre va a haber poco tiempo para una informativa: es mejor hacerla antes", evalúan.

"La ley es una solución que no trae perjudicados, por eso desde lo técnico y operativo no hay problemas entre los espacios políticos. El problema es la agenda legislativa y la política en sí. El Congreso no tiene una agenda definida como el año pasado, lo que retrasa la sanción de la Ley", comentan en el recinto.

"El Gobierno es el que tiene la pelota de su lado porque todavía no llamó ni para sacar un dictamen para llevarla al recinto. Cuando entre seguramente va a entrar otra ley de la oposición, de modo de darles algo a cambio para que la voten", advierten desde Diputados.

"El proyecto de ley de mercado de capitales es muy importante para mejorar la seguridad jurídica, de manera de ayudar al proceso de generación de inversiones, tan necesarias para la creación de empleo. Al tratarse de un proyecto técnicamente complejo, será importante escuchar a los especialistas y representantes de los sectores involucrados, y trabajar con los equipos de especialistas de cada bloque para poder lograr un texto consensuado que nos permita convertirla en ley este año", se esperanza Daniel Lipovetzky, diputado nacional del PRO y presidente de la Comisión de Legislación General.

Expectante de las PASO

Lo cierto es que de que se apruebe dependerá en parte el comportamiento de los bonos y acciones, que tomarán un impulso una vez que sea sancionada.

El mercado también está expectante de las encuestas previas a las PASO. "Si Macri saca al menos un 30% estamos bien, de modo que se repartan un 30% Massa y 30% Cristina. El tema es que no saque menos de eso, ni pierda por mucho, para sostener la gobernabilidad. Acordate que todos decían que si ganaba Macri iban a llover las inversiones y nada de eso pasó. Ahora las empresas esperan que gane en octubre para recién ahí hacer el Excel con el presupuesto para el 2018", comentan en las mesas.

El otro issue que se comenta es que en los precios de las acciones ya se descontó el hecho de que en julio Argentina pase de la categoría de mercado fronterizo a emergente del MSCI. "Si sos inversor, ¿no le pedirían un descuento a los activos de Argentina, por la inestabilidad política, los conflictos en la calle y el costo laboral? Por eso es lógico que las acciones de acá sean, comparativamente, más baratas que en el resto de la región", conjeturan en la City.