Redrado, sobre el dólar: "Es hora de que el BCRA muestre poder de fuego"

El Banco Central (BCRA) dejó que el dólar reaccionara al mal clima externo, con ventas en el mercado de futuros y suba de tasa para contener el movimiento de la divisa a pocos días de las PASO. Sin embargo, la entidad prefirió no usar su arma más potente: la venta de reservas en el mercado de contado, poder que recuperó a fines de abril. Para el ex presidente de la entidad, Martín Redrado, "es momento de que el BCRA use su poder de fuego en forma limitada, acotada y quirúrgica".

En diálogo con El Cronista, el ex banquero central dijo que a su juicio al BCRA le corresponden dos tareas en ruedas como las de ayer, en la que la devaluación del yuan hizo caer a la mayoría de las monedas emergentes.

"Primero, tiene que dar una explicación muy clara de lo que está pasando a nivel internacional, sobre todo para el público minorista", dijo Redrado. "El problema es que una suba del dólar puede hacer que el público general aumente la demanda de divisas", agregó.

"Segundo, para el inversor más sofisticado que salió de activos argentinos e hizo subir al riesgo país, mostrar que el peso argentino tiene menos volatilidad que el resto de las monedas emergentes", comentó el economista. "La devaluación del 1,8% que sufrió el peso argentino es de las más importantes entre los emergentes, la Argentina debería estar apuntando con futuros, spot y recompra de títulos de deuda a morigerar esta tendencia, debería apuntar a estar en la mitad de tabla en lugar de encabezar las bajas, una devaluación del 1% me hubiera gustado para no exacerbar la volatilidad en un contexto electoral", se explayó.

"Sin duda está la restricción del FMI que le está diciendo espere por ahora, eso habrá que negociarlo, pero es momento de que el BCRA muestre su poder de fuego forma limitada, acotada y quirúrgica para acotar la volatilidad y darle confianza al ahorrista", concluyó.

Voceros del BCRA prefirieron ayer no hacer declaraciones ante una consulta de este diario respecto a la posibilidad de salir a vender reservas en este contexto. Sin embargo, recordaron, todas las herramientas están a disposición para ser usadas.

"Es normal que acompañemos el movimiento" del resto de las monedas emergentes, dijeron en la entidad.