Finanzas y mercados Miércoles 02 de Septiembre de 2020

Récord: dólar ahorro llegó a u$s 400 millones en primeros dos días

Pese a que la mayoría de la gente aún no cobró, casi 2 millones de ahorristas se apuraron a comprar su cupo de u$s 200 por miedo a que lo corten. Agosto cerró con casi u$s 800 millones