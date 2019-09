Récord de apertura de cuentas de argentinos en Estados Unidos

¿Dónde fueron a parar los u$s 5862 millones que los ahorristas retiraron de las cajas de ahorro en dólares desde las elecciones PASO ? Gran parte fue al 'Colchon Bank', y otro tanto a cuentas bancarias en los Estados Unidos, donde hubo récord de aperturas de cuentas por parte de argentinos en las últimas dos semanas, tal como señala Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments

“Los que venían mandando dinero afuera eran los que tenían sus divisas en caja de ahorro y los que rescataron fondos y lo pasaron a dólares. Pero el lunes las transferencias al exterior se complicaron, los bancos estaban demorándolas porque decían que estaban estudiando la nueva normativa, y aclaraban que hoy supuestamente ya se restablecen”, observó.

La normativa del BCRA aclara explícitamente que se puede seguir mandando dinero al exterior a cuentas bajo el mismo titular sin tope, ya que la limitación de u$s 10.000 por mes es para cuentas de terceros. “Hay quienes se apuran en girar los fondos por miedo a que en cualquier momento se venga algún tipo de restricción, entonces antes de que le restrinjan hacerlo lo quieren hacer ahora”, comentó Wechselblatt.

Como Estados Unidos no da el dato de apertura de cuentas nuevas por parte de extranjeros no se sabe con exactitud, pero la demanda por estos giros colapsó a los brokers locales.

Alejandro Bianchi lo vivió en carne propia. El presidente de CFA Society Argentina acaba de dejar su puesto de gerente de Inversiones en InvertirOnLine para armar su propio proyecto: AsesorDeInversiones. Aún no tiene página web, no hizo publicidad, y ya tiene 200 personas pidiéndole que los asesore. Sostuvo que el boom de apertura de cuentas en Estados Unidos “es lo lógico con la situación que estamos viviendo, ya que hoy la principal preocupación de la gente no pasa por la ganancia que puede llegar a obtener, sino por resguardar el capital en moneda dura y en algún tipo de instrumento o activo que le permita conservar valor, aunque sea no perder y que esté seguro, fuera de lo que es algún tipo de reestructuración, reperfilamiento o cambio de las normas de juego. La gente no sabe qué hacer, hay mucho miedo, falta de información, falta de educación financiera y desconcierto”.

“En tiempos como los actuales, confluyen la desorientación casi general y el pánico irracional”, coincide Mariano Sardáns, CEO de FDI.

“En Estados Unidos la gente invierte en bonos corporativos americanos y bonos de buena calidad, ya que se trata de un perfil de inversor conservador”, concluye Wechselblatt.

Tips para ahorra en el exterior

- Las compañías financieras locales ofrecen servicios de exteriorización de patrimonios, pudiendo transferir los capitales al exterior. Las opciones para exteriorizar los capitales suelen ser sencillas y fáciles de llevar a cabo.

- La transferencia no cuenta con ningún obstáculo desde el lado legal. La clave pasa por la existencia de la declaración jurada que detalle el origen de los fondos.

- A la hora de tomar decisiones desde el punto de vista de las inversiones, la parte impositiva resulta clave ya que impacta en el rendimiento que va a tener el portafolio al final del período. De esta manera, hacer una planificación financiera también resulta fundamental para determinar la conveniencia de la transferencia y de las posteriores inversiones que se hagan una vez que el dinero haya sido depositado en el exterior.