"Recomendamos preservar el capital con el 80% de la cartera en dólares"

El Cronista conversó con Federico Diez, CEO de Quinquela Fondos, quien sostuvo que el escenario internacional agrega un factor de volatilidad a los activos locales a la vez que recomendó preservar el capital con el 70% u 80% del portafolio en moneda dura.

-El escenario internacional condiciona a Argentina. La curva americana se invirtió como posible anticipo a un escenario recesivo. ¿Lo ven probable?

-Al estudiar la historia de la curva americana, generalmente cuando se invierte tiende a anticipar una recesión en EE.UU. Aún así, no estamos muy seguros de que eso pueda ocurrir ya que con los datos actuales vemos que en realidad podemos ir hacia un aterrizaje suave de la economía con un crecimiento global del 3,5% anual. En ese sentido, lo que estamos viendo en el mercado es un reacomodamiento de carteras ante este escenario de soft landing.

-La volatilidad cambiaria no cede

El dólar se recalienta semana a semana, y de hecho el Gobierno mostró una rápida reacción: si bien persiste el apretón a la base monetaria, el BCRA también garantizó un tasa mínima de Leliq y amplió la capacidad de los bancos para adquirir estas letras.

-Cuando miramos el dólar, lo que se destaca es que nuestra moneda tiene una debilidad estructural. Se fundamenta en varios ejes. En primer lugar se explica por el hecho de que la economía tiene una inercia inflacionaria más alta de lo que proyectaba el gobierno y el mercado para estos primeros meses del año. En segundo lugar, vemos que tenemos un exceso de pesos en nuestra economía que demanda una política monetaria que genera desequilibrio. Además, el acuerdo con el FMI deja limitada capacidad al gobierno para intervenir en el mercado cambiario. Por último, se agrega que estamos en un año electoral clave y con un desenlace incierto.

-¿La probabilidad de un shock cambiario es menor que el año pasado?

-En el arranque de este año observamos en el primer trimestre un mercado cambiario más equilibrado en relación con la oferta y demanda de dólares privada. El acuerdo alcanzado con el FMI y la proyección de liquidaciones provenientes del agro le dan herramientas al gobierno para administrar una demanda de dólares moderada. Ahora bien, la incertidumbre que genera el calendario electoral puede influir en una mayor dolarización y atesoramiento generando mayor volatilidad y tensión en el mercado de cambios.

-¿Cómo hacer inversiones en este contexto?

-Estamos recomendado que, ante un escenario tan incierto desde el punto de vista político y con una macro delicada, la estrategia de protección de capital es la más adecuada para transitar el 2019. Como estrategia global, recomendamos una dolarización del 70% u 80% y esa parte de la cartera, alocarla en instrumentos de corto plazo. Es decir, buscar bonos de corta duration para evitar el impacto de una suba del riesgo país. Ahora bien, para la parte en pesos, nosotros recomendamos invertir en activos que ajusten por inflación como los Lecer que dan tasa real del 9% al 10%.

-Las alternativas de fondos internacionales para diversificar portafolios han tomado protagonismo este año

-Efectivamente. Vemos un crecimiento en el segmento dentro de la la industria de fondos que invierte en bonos de América latina. En estos momentos hay cerca de $ 26.000 millones de activos bajo administración que invierten en deuda latinoamericana. En lo que va del año este segmento creció más de $ 7.000 millones y entendemos que es un buen vehículo para diversificar la exposición a riesgo en Argentina en un escenario de alta volatilidad local. En este sentido recomendamos deuda latinoamericana soberana y corporativa del tramo corta de la curva con 1 a 2 años de duration donde el inversor va a encontrar rendimientos de 2,8% a 3,5% anual. Creo que son un muy buen vehículo de protección y de diversificación para el contexto actual que atravesamos a nivel local.

-¿Como ves a la industria de fondos comunes de inversión luego de un 2018 para el olvido?

-El impacto de la devaluación y la suba de la tasa de interés durante el 2018 generaron una caída del 50% de los activos administrados medidos en dólares. La industria pasó de administrar en abril u$s 35.000 millones a tocar un piso en octubre de u$s 14.000 millones. En los últimos meses se notó una recuperación en el patrimonio por el ingreso de $ 85.000 millones que llevó a la industria a u$s 18.000 millones de capital administrado, un valor elevado en términos históricos ya que representan cerca del 4,5% sobre el PBI, cuando tradicionalmente ese ratio promediaba el 3% del PBI.

-¿Qué proyecciones manejan?

-Creo que para que la industria de fondos y el mercado de capitales en general puedan transitar un desarrollo sostenible es necesario que se den dos requisitos. Necesitamos contar con estabilidad macroeconómica y estabilidad monetaria. Hoy, con una macro vulnerable, el 80% de lo que se administra son activos denominados en pesos y el 20% restante en dólares. Vemos que el motor de crecimiento de la industria en este contexto va a estar dado por el rendimiento de los activos y no tanto por nuevos flujos. Esto se da porque estamos con una política monetaria contractiva en la que no se van a expandir los agregados monetarios.