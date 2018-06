Recomendaciones para encarar la decisión de MSCI en el mercado de acciones

A menos de una semana sobre la decisión de MSCI respecto a la vuelta de Argentina a emergentes, las probabilidades de ingresar son 50% y 50% a ojos de los operadores. Si bien se han dado avances en materia legal e institucional, aun la definición se mantiene en suspenso. La clave será poder definir con anticipación cual puede llegar a ser la reacción a las acciones ante cualquiera de los dos escenarios.

Gustavo Cañonero, Head Strategist y Partner de SBS Fondos, señala que desde el lado de la futura evolución de la renta variable y en base al posible ingreso a emergentes "hay que pensar que las acciones deberían sufrir por la perspectiva de menor crecimiento por venir, así como de las altas tasas, pero algunas valuaciones sugieren oportunidades también.

Desde SBS creen que los fundamentales toman aún más protagonismo a la hora de posicionarse. A tal efecto, seguimos apostando por el potencial de Central Puerto, y el tamaño e importancia de Pampa Energía e YPF. Igualmente, Metrogas pareciera haber recibido un castigo excesivo de acuerdo a nuestros modelos, y Transportadora de Gas del Sur presenta la buena perspectiva de su obra en Vaca Muerta. Del lado de los bancos, la preferencia es por Grupo Financiero Galicia por sobre del resto", cierra Cañonero.

Por su parte, Paula Bujia, Portfolio Manager de Allaria Fondos, señala que "en caso de que nos reclasifiquen a emergentes, creo que dado el tamaño de los fondos que siguen este índice y la poca liquidez de las acciones argentinas se van a concentrar en un primer momento en los ADRs más líquidos como Banco Macro, Grupo Galicia, Banco Supervielle, Pampa Energia, YPF y Loma Negra". Además, Bujia agrega que "con la corrección que vimos este año en el Merval en dólares, las compañías han quedado a valores muy atractivos (20% de descuento a sus pares emergentes) con lo cual pienso que el rally se puede extender, más aun si se acompañan con mejoras en las variables macroeconómicas".

Dentro de la discusión, Lucas Caldi, Analista de Research de Balanz, agrega que una re clasificación generaría, entre otras consecuencias, que los ETFs (fondos de administración pasiva) deban recalibrar sus carteras a fin de adecuarse al nuevo MSCI Emerging Markets Index que ahora pasará a contar con activos locales. Por otra parte, la reclasificación permitirá que los inversores institucionales que no podían acceder a activos argentinos por su calificación, puedan hacerlo gracias a la nueva categoría.

Para Caldi, "cualquiera de las dos situaciones generará un importante inflow en el equity argentino y creemos que las acciones que más pueden beneficiarse son aquellas que cuentan con una mayor ponderación en el índice. En este sentido, las acciones que verían mayor upside serían las del sector bancario: Galicia y Macro. Sin embargo, bajo un horizonte de inversión de más largo plazo creemos que los fundamentos detrás de las empresas son las que liderarán la recuperación del Merval, resultando nuestras empresas preferidas Pampa Energía y Central Puerto".

Ahora bien, Caldi agrega que "en caso que este año Argentina no ingrese al MSCI Argentina, el mercado podría experimentar una nueva caída. Los mercados emergentes se encuentran bajo mucha presión y una mala noticia sobre la reclasificación no ayudará a cambiar el humor de los inversores. Además, hay que tener en cuenta que si este año se pospone la decisión sobre el potencial ingreso de Argentina al MSCI EM, difícilmente se logre en Junio de 2019 con las elecciones a la vuelta de la esquina".

Ramiro Marra, Director de Bull Market Brokers señala que ante la posibilidad de ingresar, el primer sector que se va a ver beneficiado son las empresas bancarias y energéticas en una primera ola, luego se ira trasladando no solo a papeles que conformen el índice MSCI sino también a los del panel general. "Claramente lo de emergentes aparte del flujo, agregaría cierto optimismo para un mercado que viene de un contexto de volatilidad de todos los tipos de activos y variables económicas", dijo.

Finalmente, Guido Macchi, Operador de Macchi Valores, considera que ante un potencial ingreso a emergentes, la demanda de activos probablemente suba y el mercado local podría finalmente lograr un piso al ajuste actual. "Las acciones locales muestran potencial aunque es importante destacar q la reclasificación a emergentes no es la salvación", dijo.

Yendo por la negativa, Macchi destaca que "en mi opinión el efecto de no re categorización puede ser más fuerte que el de la aceptación a mercado emergente. Si no llegamos a entrar a emergentes, no creo que suceda lo de la última vez, que enseguida de conocer la noticia negativa comenzó a pensar que al año siguiente íbamos a conseguir la reclasificación y seguramente tendremos un tiempo mayor para acomodar lacarte-ra", cierra el operador de Macchi Valores.