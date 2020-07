Recambio en la Bolsa: Gabbi deja la Presidencia y vuelve a operar

“En la Bolsa ya se pudo realizar la primera reunión de Consejo (80 consejeros) y cuatro reuniones de mesa directiva. Esta semana, si Dios quiere, llamará la mesa a consejo, para que éste llame a elecciones, consiguiendo antes la autorización de las autoridades, para realizar la asamblea (3400 socios)”, explica Adelmo Gabbi.

Se apura en aclarar, en diálogo con El Cronista: “Yo no soy más presidente, pues mi mandato como consejero terminó el 30 de abril, solo firmo y administramos, tal como lo señala el estatuto. Esperamos las elecciones para fin de julio o agosto. La asamblea elegirá los consejeros que luego, junto a los otros ya elegidos, elegirán al presidente. Yo termino y volveré a mi función de inversor, que es mi trabajo desde hace 55 años. Podré disfrutar de comer con amigos”, amplía Gabbi, quien ya tiene in péctore a su sucesor, como buen político de raza que es.

De hecho, cuando el año pasado quien fuera el secretario de la Bolsa, Guillermo Carracedo, fue nombrado vicepresidente primero, todos lo felicitaron, porque sabían que había sido elegido como el sucesor, ya que es un “adelmista” de pura cepa.

Ahora, por primera vez, el vicepresidente de Byma (Marcelo Menéndez, dueño de SBS), será el mismo vicepresidente primero de la Bolsa, por lo que se ve que hay un acercamiento personal y formal entre ambos, como una forma de potenciarse, de modo que las instituciones primas se hermanen lo máximo posible.

Según se escucha en los pasillos de la calle 25 de Mayo, Gabbi es como Mirtha Legrand, que nunca se retira, y el año que viene va a querer volver, por eso puso al ‘Adelmista’ Carracedo en el sillón presidencial: "Sino, el candidato hubiera sido Marcelo, más allá de que Guillermo es un excelente candidato”, dicen en off the record los conocedores de las internas Bymística y Bolsística.

Quien fuera presidente de la Bolsa en el anterior período sabático de Gabbi, Héctor Orlando, dice que no volverá: “Yo seguro que no. Mis actividades me demandan mucho tiempo y no podría dedicarme full-time como la Bolsa lo requiere y lo merece”.

La pasión de Gabbi por el ámbito bursátil viene desde su niñez en Venado Tuerto, cuando a los diez años, mientras sus compañeritos jugaban a las figuritas, él se fijaba en el diario a cuánto estaba cada acción. Así de mentirita, anotaba en un papel cuáles compraba y al día siguiente se fijaba si había ganado o perdido.

Hace seis años, cuando tuvo su anterior año sabático, en el recinto todos le seguían diciendo 'el jefe', desde el personal de seguridad hasta su fiel eficiente secretaria, Natalia.

En ese lapso, se dedicó a ser inversor bursátil (es uno de los inversores minoristas más grandes del país), instalado en una modesta y reducida oficina del cuarto piso del edificio de la Bolsa, donde no tenía secretaria ni empleado alguno a su cargo, así que siempre llevaba en su poder la llave para abrir la puerta de su oficina.