Recalculando: el BCRA no eliminará el piso de 60% a la tasa hasta que se reúna el Comité de Política Monetaria

El Banco Central (BCRA) publicará un comunicado de su Comité de Política Monetaria (Copom) antes de eliminar el piso de 60% que a diario fija para sus licitaciones de Letras de Liquidez (Leliq) y que vuelve al régimen monetario un esquema mixto de control de agregados con fijación de tasa. El compromiso de la entidad conducida por Guido Sandleris era sostener ese mínimo hasta este mes y hasta que dos encuestas de expectativas den caída en las previsiones de inflación. Todo eso se cumplió, pero el piso se mantuvo en la licitación de hoy. Fuentes oficiales dijeron a El Cronista que para eliminar ese piso, ahora, se necesitará un comunicado oficial.

Hoy se publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre del BCRA. Allí se vió una caída de de 3,1 puntos porcentuales en las expectativas promedio de inflación para los próximos doce meses. El BCRA se había comprometido ante el FMI a mantener el piso de tasa al menos hasta que dos REM dieran resultados bajistas en ese punto específico y, con la publicación de hoy, ya son tres las bajas mensuales consecutivas.

Pero además existía otro límite a superar antes de eliminar el piso a la tasa. En agosto pasado el Copom había subido la tasa de referencia y se había comprometido a mantenerla al menos en 60% hasta este mes, es decir hasta el fin de noviembre. Y diciembre ya empezó.

Fuentes del BCRA habían dicho a este diario, además, que la eliminación del piso se podría hacer aún antes de la publicación del REM de diciembre, porque como la encuesta se hizo la semana pasada las autoridades de la entidad conocerían los datos de antemano. Con lo cual, el 3 de diciembre estarían liberados para quitar la tasa mínima.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado las expectativas de inflación para los próximos 12 meses son 29,0% según el promedio. Esta es la tercera caída de este indicador según el promedio.

Sin embargo, tanto el lunes 3 como hoy martes la licitación diaria se hizo con una tasa mínima del 60%.

Ante la consulta de El Cronista, fuentes oficiales dijeron que la eliminación del piso de 60% no está confirmada hasta ahora. Además, explicaron, que existe ahora una nueva condición: la publicación de una decisión explícita del Copom de que el piso para la tasa no corre más. No dieron fecha para la reunión de ese comité.

Reacción excesiva del dólar

Hoy el dólar mayorista subió 90 centavos en el mercado cambiario, de la mano de un día en general negativo para monedas emergentes. La lira turca de devaluó 2,55% frente al dólar y el peso argentino 2,28%, según datos de Bloomberg. Fueron las dos monedas emergentes que más perdieron en la jornada.

La semana pasada Sandleris había dado señales de que en diciembre no relajaría tanto la política monetaria como se esperaba. "La inflación permanece alta y nuestra moneda todavía reacciona en exceso frente a shocks internos y externos", había dicho.