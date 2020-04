Reacción positiva del mercado tras la oferta de reestructuración de la deuda

La espera llegó a su fin. Tras meses de incertidumbre, el mercado pudo conocer este jueves los primeros lineamientos de la oferta de reestructuración de la deuda soberana local. Y las primeras reacciones parecieran ser auspiciosas. Es que tras la presentación, los bonos soberanos en dólares aceleraron las subas que venían expresando desde el inicio de la rueda.

Si bien es cierto que aún no se brindaron mayores precisiones sobre cuestiones clave –entre ellas, el vencimiento de los nuevos bonos o a cuánto crece la tasa de interés por año– la simple presencia de una oferta sobre la mesa pareciera haber generado un impacto positivo.

Para Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Fondos Cohen, "no hay detalles como para establecer qué bonos se van a ver más afectados o no, pero lo que sí hay es una propuesta en la mesa, que parece ser mejor que la esperada". Y en ese sentido, sumó: "Por lo menos la reacción inicial de los mercados fue positiva. Los bonos reaccionaron ligeramente hacia arriba, mañana veremos cómo sigue. Lo relevante es que una vez que se conoce el dato, que se conoce lo bueno o lo malo, hay certidumbre. Y eso da la posibilidad de que el mercado suba. Solo porque se sabe que se empieza a negociar y hay una propuesta".

Una visión similar aportó Matías Rajnermann, economista jefe de Ecolatina. "Es una oferta menos agresiva que la esperada. No sé si llega a ser más amigable o fácil de aceptar para los fondos. Pero creo que el hecho de que la quita se concentre en intereses y no en capital, sobre todo pensando en las pérdidas que tendrán los fondos por el coronavirus, la torna más interesante. Además, en términos políticos creo que es positivo que hayan estado Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, ya que eso muestra más una voluntad de Estado que de Gobierno, y teniendo en cuenta que se están negociando cuestiones de largo plazo, no es un tema menor", analizó.

En concreto: los bonos en dólares bajo ley local anotaron subas de casi 2 dólares en promedio, mientras que los ley extranjera se mostraron más cautos, con mejoras de unos 30 centavos de dólar. Ante este escenario, el riesgo país cedió 55 unidades y cayó levemente por debajo de los 4000 puntos básicos, hasta los 3985. Los títulos en pesos, en tanto, dejaron subas promedio de entre 3% y 6%.

Distinto fue el escenario para los instrumentos de renta variable local. Las acciones de las compañías argentinas anotaron mayorías de retrocesos este jueves en Buenos Aires y operaron mixtos en Wall Street.

La Bolsa porteña finalizó con una profunda caída en un contexto cauto de negocios, ya que los inversores centraron su atención en el anuncio oficial de la oferta de reestructuración de la deuda. El índice líder S&P Merval perdió 6,2% (-0,8% medido al tipo de cambio implícito), hasta los 29.919 puntos, tras acumular una mejora del 20% en las anteriores cuatro ruedas. Dicha mejora, sin embargo, respondió en buena medida al vertiginoso ascenso del dólar financiero. Los ADR locales, en tanto, anotaron pérdidas promedio de 0,6% y de hasta 6,9% encabezadas por los IRSA y seguidos por Corporación América, que cerraron con un rojo de 5,4% y volvieron a experimentar así otra sesión de alta volatilidad. En el otro extremo se destacó la mejora de las acciones de Mercado Libre, que crecieron 4,1%.