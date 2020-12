¿Rally navideño?: qué Cedears elegir para aprovechar una potencial suba en Wall Street

Se aproxima el final de año y como suele ocurrir, los inversores se preparan para el famoso rally navideño. Se trata del típico período de año en el cual las acciones suelen generar retornos positivos. De cara a la vacunación y una salida de la pandemia, sectores que aún se muestran retrasados podrían verse beneficiados. Por otro lado, y de frente a las festividades y a la distribución de la vacuna, sectores de tecnológica y distribución muestran también potencial alcista que podrían aprovecharse con Cedears.

Las acciones en Wall Street vienen teniendo un año fantástico en medio de una de las crisis económicas más importantes de la historia provocada por la pandemia del coronavirus. Los tres índices americanos evidencian subas importantes en lo que va del año, liderados por el sector tecnológico. Aun así, hay sectores que siguen en rojo en lo que va del año y que aún muestran potencial hacia adelante.

Liderados por el sector tecnológico, el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq todos muestran retornos anuales importantes. El Nasdaq gana 43% en 2020 seguido por el Dow Jones y el S&P 500 que avanzan 15,85% y 15,5% respectivamente.

Pese a la fuerte suba de los índices, no todos los sectores operan con la misma dinámica. Más allá del sector tecnológico, el sector de materiales, industrial y de salud lideran las subas, ganando 17,45%, 11% y 10,8%. En cambio, sectores como el financiero, hotelero y ocio, aerocomercial y energético evidencian fuertes retrocesos en el año con bajas de 5,6%, 14,6%, 27,1% y 27,8% respectivamente.

El rally navideño

Según el portal Smart Asset, el rally navideño se materializó alrededor del 79% del tiempo desde 1950. En su estudio, los rendimientos del S&P 500 durante los últimos cinco días hábiles de diciembre y los dos primeros del año nuevo posterior fueron positivos durante 55 de los 70 años entre 1950 y 2020, y negativos para solo 15 ocasiones.

A su vez, desde Smart Asset agregaron que durante los últimos 10 años, los efectos del rally de Santa Claus fueron relativamente moderados.

“Entre 2010 y 2020, el mercado registró un rally navideño de solo 0,38%, en comparación con 1,33% de 1950 a 2020. De 2014 a 2015 y de 2015 a 2016, el S&P 500 disminuyó en 3.01% y 2.27%, respectivamente. Más recientemente, el S&P 500 ganó solo 0,29%, durante los últimos cinco días hábiles de 2019 y los dos primeros de 2020”, afirmaron

Finalmente, como dato sobresaliente, desde Smart Asset agregaron que durante las recesiones, los rendimientos de fin de año tienden a ser más volátiles.

“El rendimiento positivo promedio durante un rally de este tipo en una recesión es del 4,44%, en relación con el rendimiento positivo promedio entre 1950 y 2020 del 2,17%. Mientras tanto, el rendimiento negativo de fin de año en una recesión es del -2,44%, en comparación con el -1,76% en los 15 períodos de rendimiento negativo”, explicaron.

Maximiliano Bagilet y Julio Calcagnino, ambos analistas de mercados de TSA Bursátil de Grupo Transatlántica hicieron una reseña similar

“Las últimas cinco ruedas del año saliente y las primeras tres del año entrante suelen ser alcistas en el mercado americano. Desde 1969, el S&P 500 promedió un alza del +1,3% en este lapso de negociación y, en el intervalo desde 2008 a 2018, el mercado operó alcista siempre excepto en 2014 y 2015. A pesar de estos datos, si analizamos el rally navideño en una perspectiva histórica, década a década las ganancias estacionales de fin de año se han ido achicando cada vez más en el Dow Jones”, precisaron desde TSA Bursátil.

Cierre de 2020

El año 2020 luce excepcional debido a la existencia de unapandemia, la cual fue disruptiva en los mercados y en la economía a nivel mundial. Aun así, la llegada de una posible vacuna podría ser un catalizador para esperar retornos positivos en sectores que todavía no se recuperaron del todo así como también en incrementar el potencial en sectores que podrían beneficiarse con las festividades de fin de año.

Manuel Carpintero, portfolio manager de Nash Inversiones se mostró optimista de cara al cierre del año y ante la expectativa de un posible rally navideño: “Creo que podremos tener un estirón más al alza, de la mano de los sectores más cíclicos como los financieros, industriales y de consumo".

"Apuesto a no tener tanta tecnológica ya que las veo un poco altas. Sigo positivo con el mercado. Hay sectores que se encuentran con potencial hacia adelante y entendemos que no todo el mercado está caro. Es el sector tecnológico es el que empujó al índice a estos niveles sin embargo entendemos que el sector financiero, de energía, de real estate, e industrial están cotizando a múltiplos muy razonables. Acciones como General Electric (GE), US Steel (X), Chevron (CVX), así como acciones del sector financiero lucen baratas. También me gusta Brasil, con Bradesco, Embraer y Petrobras como buenas opciones en Cedears”, explicó Carpintero.

Por su parte, Paulino Seoane, senior Trader de Balanz afirmó que los meses noviembre y diciembre son estacionalmente son muy positivos para la bolsa americana. En ese sentido, ve valor en acciones como MercadoLibre , Amazon y Fedex.

“El triunfo de Biden junto con la aparición de la vacuna y el principio de solución a la pandemia también le quita mucha presión al mercado. En cuanto a los eventos que pueden potenciar el alza de fin de año, entendemos que el segmento de e-commerce y transporte de paquetería pueden verse beneficiados por la temporada de fiestas de fin de año. En particular Mercado Libre y Amazon son las dos compañías que vemos con buena perspectiva para aprovechar este momento del año. Mientras que Federal Express (FEDEX) es la compañía de transporte mejor posicionada, ya que no solo realizará envíos de paquetería para las fiestas, sino que además es una de las pocas empresas que puede transportar mercadería en frío a nivel mundial, lo que la posiciona de muy buena manera de cara a la logística de la vacuna”, estimó Seoane.

Finalmente, los analistas de Banza agregaron que hay pocas posibilidades de que el mercado caiga con fuerza para Navidad a la vez que las chances de que suba son un poco más altas.

“Creemos que los sectores que pueden liderar el rally son las tecnológicas, los semiconductores y la biotecnología. Empresas como Apple, Tesla , Nvidia, Taiwan Semiconductors son inmunes a que la gente trabaje afuera o no, lo que un rebrote no debería implicar grandes caídas, sino que esas compañías van a liderar el rally. Si se ve que las vacunas se aprueban, entonces los mercados van a ignorar los aumentos de casos y van a ignorar la desaceleración económica y los índices que van a reflejar grandes caídas de la actividad durante el 2020. Ahora bien, si no hay noticias sobre vacuna, puede haber corrección de 5 o 10%”, dijeron.

Replicar el S&P500 con Cedears

A la hora de buscar diversificar una cartera mediante Cedears, el inversor puede diseñar una que siga de cerca los movimientos del S&P 500 y de esta forma indexarse a la dinámica del mercado americano y de manera diversificada.

Desde Cohen recomiendan una cartera denominada “Cedear A”, la cual busca replicar su rendimiento con acciones de empresas líderes que forman parte del índice mencionado y se encuentran disponibles en el mercado argentino.

Según especifican, la apuesta se compone de 17 Cedears que cuentan con elevada liquidez y se están diversificados entre negocios cíclicos, estables y en crecimiento de Estados Unidos. La inversión mínima para seguir este portfolio es de $ 118.000.

“En línea con el S&P 500, nuestra cartera recomendada aumentó su valor en dólares un 19% en los últimos seis meses”, explicaron.

La estrategia de los analistas de Cohen esta separada en tres estratagias, “Crecimiento”, “Negocio Estable” y “Negocio Ciclico”. En la primera categoría aparecen acciones de Microsoft (MSFT), Intel (INTC), Apple (AAPL), Google (GOOG)y Amazon (AMZN). Dentro de la estrategia de “Negocio Estable”, recomiendan incorporar a la cartera Cedears de Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer (PFE), WalMart (WMT), Procter & Gamble (PG) y Coca Cola (KO).

Finalmente, dentro del negocio cíclico, recomiendan agregar acciones de Citigroup (C), JP Morgan (JPM) , AT&T (T) , Boeing (BA), General Electric (GE) , Exxon Mobil (XOM) y US Steel Corp (X) para que de esa manera el inversor pueda seguir la evolución del S&P 500 invirtiendo Cedears y en pesos”, explicaron.