Quintana y Lopetegui impulsan a Werning como nuevo director del BCRA

Quedan dos despachos libres para directores en el Banco Central. Todo indica que deberían dárselos a la oposición, como gesto para que se aprueben temas pendientes en el Senado, como la Ley de Mercado de Capitales, que iba a tratarse en extraordinarias este mes, si bien los ánimos hicieron que todos los proyectos en carpeta quedaran para marzo.

Pero cuatro de los seis ojos de Mauro (como le dicen en la intimidad al presidente sus amigos que lo conocen desde hace años) impulsan a uno de los suyos: los todopoderosos vicejefes de Gabinete y virtuales ministros de Economía en las sombras Gustavo Lopetegui y Mario Quintana (que sigue usando su tarjeta corporativa de Pegasus cuando va a comprar helado a Freddo), quieren poner a un hombre de su riñón ahí.

Vladimir Werning, hoy subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Secretaría de Coordinación Interministerial que maneja el ex Farmacity en la Jefatura de Gabinete, es el candidato que impulsan, tal como pudo confirmar este diario por un alto funcionario con despacho en la Casa Rosada. "Federico tiene que saber que no puede tener a todos hombres suyos", revelan en el entorno presidencial sobre Federico Sturzenegger, el titular de la entidad.

"Vladi", como lo dicen, fue jefe de asesores de Alfonso Prat-Gay y el enlace con el BCRA. Hoy tiene el plus de tener una excelente relación tanto con Toto Caputo como con Nico Dujovne, que el sábado pasado se fue directo desde Chapadmalal hasta el Lawn Tennis, para ver en el palco preferencial la semifinal del Argentina Open junto a su hija, que dicen que es una excelente tenista de Hacoaj y que ya le gana al padre cuando juegan entre ellos. Es que en el tenis Nico no tiene los dotes de un jugador aguerrido como Rogelio Frigerio, que estaba en otro palco preferencial (mejor ubicado) y suele ir al Lawn Tennis a menudo, ya que entrena ahí y quienes lo vieron jugar dicen que su drive es tan potente como el de Thiem, quien ganó el torneo.

"Lo conozco a Vladimir, como también a su papá (excelente matemático), con quien he compartido jornadas en el grupo de Arriazu. Vladimir tuvo una carrera exitosa en JPMorgan y es respetado en Wall Street. Cuando Alfonso fue ministro, lo sumó al equipo. Con la salida de Alfonso, Vladimir también voló, pero luego tuvo un acercamiento con Marcos Peña, quien lo escucha y es quien lo fogonea para que tenga participación en el gobierno. Vladimir piensa que Federico ha sido demasiado duro con la política monetaria y que eso pone en riesgo la recuperación económica, la cual mostró señales de debilidad durante el último tramo de 2017", comenta en off un trader.

"También conozco de cerca a Federico, desde antes de que se fuese a estudiar al MIT. Federico es un economista brillante, no ignora el impacto de la dureza de la política monetaria sobre el nivel de actividad, pero es de los que creen que si la autoridad monetaria gana reputación domando las expectativas de inflación, eso genera un potencial ingreso de capitales que neutraliza las temporales altas tasas internas de interés. Paralelamente, debe estar muy preocupado por el aumento en las expectativas de inflación", agrega la fuente.

Tanto el FMI como analistas internacionales han expresado que es comprensible que a veces los planes de metas de inflación lleven más tiempo para converger al dígito que lo que las autoridades quisieran. "La demora genera ansiedad y forcejeo interno, con lo cual el caso de Argentina no sorprende, pero sería una luz más que amarilla que no sólo no se pueda cumplir por segunda vez la meta, sino que la inflación de 2018 sea superior a la de 2017. Por lo tanto, para que el plan llegue a buen puerto es necesario morigerar las expectativas", dicen en las mesas.

Allí estuvieron todos pendientes de la cita que tenían ayer a las 14.30 en el quinto piso de Hipólito Yrigoyen 250, en el Microcine del Ministerio de Finanzas. La UIF invitó a los agentes a participar de la reunión que organizó junto con la CNV para repasar los comentarios recibidos del sector e informar acerca del texto final de la norma que regulará al Mercado de Capitales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Las anfitrionas fueron las dos vicepresidentas: Patricia Boedo por CNV y María Eugenia Talarico por la UIF. Se refirieron a cuestiones administrativas sobre comités y responsabilidades, pero todavía no mostraron la norma completa.

Donde hubo otro reunión, pero hace dos semanas fue también en Finanzas, en un desayuno en el que Toto, el secretario de Finanzas Santiago Bausili y el secretario de Servicios Financieros, Leandro Cuccioli, recibieron a una veintena de CFOs de bancos para preguntarles cómo veían el sector, qué les demandaban los clientes y en qué tramo de la curva veían que había potencial. Hay bancos que tienen más de u$s 1000 millones en saldos a la vista, que los clientes no lo invierten. "Antes eso lo dejaban en la caja de seguridad, pero ahora al ser plata blanqueado deberán pagar impuestos, por lo que hay que incentivarlos con algún tipo de instrumento para que no pierdan. Es un público conservador que sólo se anima a inversiones a corto plazo", señaló un broker.