Quién le presentó su renuncia a Macri luego de poner el cepo al dólar

“Hubo un primer intento de poner el cepo al dólar dos días después de las elecciones PASO y Mauricio Macri lo bajó, y recién se implementó en septiembre”, describe un funcionario del equipo económico.

Un importante miembro del que es, según Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años no pudo creer en la medida: jamás hubiera imaginado que esta administración, que lo primero que hizo fue sacar el cepo, lo hubiera vuelto a poner meses antes de terminar su mandato.

Fue tal su asombro que lo primero que hizo una vez que pusieron el cepo fue presentar su renuncia. El tema es que, por el rol fundamental que tiene este funcionario en la economía argentina, la renuncia la tiene que aceptar el propio Macri, que aún no lo hizo.

“Está a la espera que le acepten la renuncia. Se irá a la casa supongo. Volverá al sector privado”, confirma alguien que trabaja con él.

“Todavía no se fue, pero está en eso, no creo que vaya a ningún otro puesto del Estado”, confirma una segunda fuente consultada que trabaja con él, siempre con la condición del off the record, para evitar roces con este abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, que obtuvo el título de Máster en Leyes con distinción en la Universidad de Georgetown. Realizó el Programa de Desarrollo Directivo en la Business School de la Universidad Austral (IAE).

Es especialista en derecho bancario y administrativo. Inició su carrera profesional en el estudio Marval, O'Farrell & Mairal, y luego trabajó como abogado interno en el ICBC durante ocho años y medio, hasta diciembre de 2015, cuando entró al Gobierno. Allí fue Head of CIB Legal, donde se ocupó de asesoramiento a las áreas de Banca Corporativa, Banca de Inversión, Tesorería y Fondos Comunes de Inversión. En el ICBC el puesto de Head de Legales ya está ocupado, por lo que dentro de la entidad no creen que regrese allí. C

Conocido por haber publicado varios papers sobre reestructuración de deuda soberana, Horacio Tomás Liendo es hasta hoy director del Banco Central, donde a ningún miembro del directorio le gustaba la idea de poner el cepo, pero eran conscientes de que no había otra solución. Pero Liendo no quiso saber nada con eso. Consultados en la entidad sobre su renuncia, en la oficina de prensa no emitieron comentarios.

Liendo es nieto del general homónimo ministro de Trabajo y del Interior en la última dictadura militar e hijo del director del BCRA por un breve período en 1991, antes de sumarse al gabinete del ministro de Economía, Domingo Cavallo, primero como asesor y luego como secretario de Coordinación Legal y Administrativa.

Liendo padre formó parte del “núcleo de acero” de cinco funcionarios que elaboró el régimen de Convertibilidad, integrado además por el propio Cavallo, el entonces jefe de asesores, Juan José Llach, el secretario de Economía, Carlos Sánchez, y el presidente del Banco Central, Roque Fernández.

Junto a Carlos Tombeur, fue el responsable del andamiaje jurídico de las medidas económicas de Cavallo y cumplió un rol relevante en la negociación con el Comité de Bancos Acreedores que desembocó en la renegociación de la deuda conocida como “Plan Brady”, presentada en abril de 1993 en el Palacio del Correo, hoy Centro Cultural Néstor Kirchner.