Quién es el académico que quiere el ministro de Economía como director del BCRA

Jorge Carrera apunta a ser uno de los nuevos integrantes del Directorio del Banco Central (BCRA). De perfil académico, ya que viene de la Universidad de La Plata, fue propuesto para el cargo por el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán.

En caso de llegar al BCRA, Carrera sería un nuevo caso de un economista proveniente de la academia en desembarcar en el equipo económico de Alberto Fernández. Al propio Guzmán se le sumaron el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y luego el subsecretario de Finanzas, Ramiro Tosi, ambos de la UNLP, y ambos de relación directa con Carrera.

Carrera fue codirector de la beca de iniciación de la UNLP, y ambos fueron sus ayudantes alumnos en las materias Macro II y Finanzas Internacionales. De ahí que en el mercado descuentan que Carrera es número puesto para el directorio del BCRA.

En el Ministerio de Economía, en tanto, declinaron hacer comentarios sobre la cuestion, pero tampoco negaron la candidatura de Carrera.

La conformación del directorio debe ser resuelta en los próximos días, ya que por normativa de la entidad, su Directorio no puede pasar más de dos semanas sin sesionar, y las dos semanas se cumplirán este jueves.

Carrera, contador de la UNLP, es doctor en Investigaciones en Economía y entre 2008 y 2016 fue Jefe del Área Investigaciones Económicas del BCRA, y entre 2005 y 2008 fue gerente principal de Investigaciones Económicas del BCRA. Entre 2002 y 2005 fue vicedirector del del CEI, el Centro de Economía Internacional de la Cancillería Argentina.

El otro director que suena para el Banco Central es Arnaldo Bocco, ex director del BCRA, ex presidente del BICE y ex director del Banco Ciudad, y hoy director del departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa de la Umet, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.