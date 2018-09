Quién es Guido Sandleris, el nuevo presidente del Banco Central

Un hombre de la academia. Guido Sandleris es el nuevo presidente del Banco Central, en reemplazo de Luis Caputo.

El nuevo banquero central llega a la entidad monetaria desde el Ministerio de Hacienda, en donde, como secretario de Política Económica, se había convertido este año en el número dos del ministro Nicolás Dujovne.

Previamente fue jefe de asesores del ministerio y, entre 2016 y 2017, subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Le tocará ahora tratar de seguir teniendo bajo control al dólar y ser el máximo responsable de la política monetaria con la que el Gobierno intenta con poco éxito domar a la inflación.

La academia

Licenciado en Economía de la UBA, con una maestría de la London School of Economics y un doctorado de Columbia University, el nombre de Sandleris trascendió más en el ámbito local porque fue durante ocho años -entre 2007 y 2015- el responsable del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Entre 2014 y 2015 fue también Decano de la Escuela de Negocios de UTDT. Y además dio clases en la Johns Hopkins University, la London School of Economics y la Universidad de Los Andes.

Trayectoria

Sus antecedentes ligados al quehacer de un banco central son los trabajos que hizo como investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, el Banco Central de Chile, la PUC-Rio de Janeiro, el BID y el Fondo Monetario Internacional.

Además hizo trabajos de consultoría e investigación para el Banco Mundial, otra vez el BID, la Procuración General del Tesoro y bancos de inversión y gobiernos de América Latina.

Según el currículum que publica de él la UTDT, “se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía” y sus estudios analizan, entre otros temas, “el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos”.

Publicó trabajos en Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press. Y recibió becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el BCRA, el Banco Mundial, Columbia University y LACEA.

Sin más cambios por ahora

Hasta esta hora, sería el único cambio en el BCRA: El vicepresidente, Gustavo Cañonero, que había llegado de la mano de Caputo seguía en su puesto. También Pablo Curat, Francisco Gismondi, Horacio Liendo, Pablo Quirno -otro puesto por Caputo-, Enrique Szewach y Fabián Zampone.