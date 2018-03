Quien ahorre u$s 100 por mes desde los 25, tendrá u$s 100.000 a los 62

"El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro". La frase es de Benjamin Franklin, padre fundador de los Estados Unidos, quien tenía otra frase: "Cuida de los pequeños gastos: un pequeño agujero hunde un barco". Lucio Séneca, ministro del emperador romano Nerón, coincidía: "Compra solamente lo necesario: lo superfluo, aunque cueste sólo un centavo, es caro".

Basta un ejemplo: quien logra ahorrar u$s 100 por mes desde los 25 años, colocando el dinero al 4% anual, llegará a los u$s100.000 nominales a los 62 años. Considerando una inflación del 1,5%, a los 70,5 años va a tener el equivalente a u$s 100.000 de hoy.

Esto marca la importancia de diagramar un plan de ahorro y retiro sistemático. En primer lugar, es importante comprender el concepto de "tasa compuesta": el efecto que tienen los intereses sobre los intereses ya ganados más el capital original, que aumenta en forma exponencial cuanto mayor es el plazo de inversión. Mayor es su efecto cuanto antes se comience a ahorrar e invertir. Haciendo una analogía con una bola de nieve que va cayendo y creciendo a medida que baja de la montaña, cuanto mayor es la distancia que cae, mayor es el crecimiento de la bola de nieve.

En la consultora FDI explican que para armar el plan de ahorro y retiro de acuerdo a las posibilidades y necesidades utilizan dos herramientas. Ambas parten del supuesto que, para el momento del fallecimiento, los ahorros personales llegarán a cero o al valor que se haya deseado dejar de herencia.

Para esto se solicitan datos como la edad actual, edad en la cual planea iniciar el retiro, la expectativa de vida (donde sugieren considerar una probabilidad de 95 años de edad), y cuáles son los ahorros acumulados a la fecha.

Dado que aconsejan hacer los cálculos en dólares, sugieren también utilizar una tasa interna de retorno acorde a las existentes en esa moneda. Como tasa de inflación esperada anual recomiendan utilizar 1,5%.

Existen dos herramientas que emplean para diagramar dicho plan, y operan de la siguiente manera:

1- Calcular la renta mensual que se obtendrá durante el retiro, de acuerdo al monto de ahorros que puede generarse mensualmente. Quien comienza a ahorrar u$s 100 por mes a los 60 años, a los 80 obtendrá u$s 34.000, siempre considerando una inflación del 1,5% y una TIR del 4% anual. Si su expectativa de vida son 95 años, significa que desde los 80 tendrá una renta de u$s 243.

2- Calcular cuánto es lo que se debería ahorrar mensualmente para lograr tener una renta mensual determinada durante el retiro.

Dentro de la cultura latina, es más común el uso de la primera herramienta, la cual es una estrategia más pasiva: "Yo sólo puedo o estoy dispuesto a ahorrar este monto". En cambio, en la cultura anglosajona, en donde la planificación para la etapa de retiro está muy arraigada en la gente, la estrategia es más agresiva, y por eso es común el uso de la segunda calculadora: "Debo ahorrar este monto todos los meses, si lo que pretendo es tener este ingreso mensual a partir de cierta edad".

Todos los esfuerzos están orientados a tal fin: o sea, apenas se cobra el sueldo, se separa de inmediato el monto calculado y se lo invierte; el saldo es lo que se usa para vivir el resto del mes, cueste lo que cueste.

Aquí también es importante tomar conciencia de la realidad de los sistemas de jubilación alrededor del mundo. Países como Australia han tenido que elevar la edad de jubilación a los 70 años, dado los aportes que están realizando los trabajadores activos no llegan a compensar los gastos que generan los actuales jubilados, quienes a su vez tienen una mayor expectativa de vida. Muchos países, entre los cuales también está la Argentina, se van a ver obligados a hacer lo mismo, si es que pretender evitar un colapso de sus sistemas de salud y jubilación. Por esta razón es que para aquellos en sus 20 o 30 años, aconsejan que utilicen como edad de retiro a los 80 años, para el cálculo de su plan de ahorro, ya que de seguro será a la edad que podrán jubilarse.

Si se ahorra hasta los 80 años, quien empieza a hacerlo a los 25 años tendrá u$s 193.000, por lo que obtendrá una renta mensual de u$s 1368 hasta los 95 años. Quien empieza a los 30 años, obtendrá u$s 157.000, con una renta de u$s 1115. Quien empieza a los 35 años, obtendrá u$s 127.00, con una renta de u$s 902. Quien lo hace a los 40, obtendrá u$s 102.000, con una renta de u$s 722.

Quien lo hace a los 45 años, obtendrá u$s 80.000, con una renta de u$s 570. Quien lo hace a los 50 años, obtendrá u$s 62.000, con una renta de u$s 442. Quien lo hace a los 55 años, obtendrá u$s 47.000, con una renta de u$s 335. Finalmente, quien empieza a los 60 años, obtendrá u$s 34.000, con una renta de u$s 243 mensuales desde los 80 hasta los 95 años.