Quedan u$s 200 millones de pagos de bonos afectados por el cepo

Tras la última resolución del BCRA en el que se anunció que los pagos de deuda soberanos no tendrán restricciones con acreedores internacionales, trajo cierto alivio al mercado, aunque a la vez, cierta preocupación respecto de lo que puede ocurrir con la deuda corporativa y provincial. Es decir, la resolución no aclaró como se resolverá la situación para los bonistas de subsoberanos y corporativos.

De esta manera, y en línea con lo mencionó la cadena Bloomberg, los tenedores de bonos provinciales y corporativos de Argentina esperan claridad por parte del gobierno o noticias sobre pagos de deudas que lleguen a cuentas en el extranjero para poder comprender mejor el impacto de los controles de capital implementados este mes.

Los controles cambiarios hacen que los pagos de los compromisos de las provincias y de las compañías en el exterior se vean comprometidas, algo que no debería ocurrir bajo circunstancias normales. De esta manera, hay preocupación sobre el futuro de la deuda provincial y corporativa en ambas leyes, aunque con mayor foco en la ley local.

Hay un remanente para pagar en 2019 por u$s 200 millones en bonos ley local (de ese total, u$s 70 millones está en manos de inversores extranjeros). Además, hay cerca de u$s 340 millones de bonos en ley Nueva York provincial y u$s 270 millones corporativa que podrían estar comprometidos sus pagos por las trabas generadas por los controles cambiarios.

En definitiva, hay un total hay u$s 810 millones de deuda corporativa y provincial entre ambas leyes para pagar hasta fin de año (u$s 200 millones ley local y u$s 610 millones ley NY)

La semana pasada la compañía IRSA no pudo hacer efectivo el pago a sus acreedores en el extranjero pese a que contaron con los u$s 80 millones para pagar sus compromisos. Los fondos se mantienen en manos de la cámara de compensación local, ya que los controles impiden que los fondos se transfieran.

Tal como sostuvo la agencia Bloomberg, aún no está claro cuándo se pagarán a los acreedores los bonos de IRSA. La empresa de liquidación Clearstream informó a los usuarios que los controles le impedían distribuir los fondos y que hay un límite para las personas no residentes que realizan compras de dólares de solo u$s 1.000 por mes. Esas notas en dólares se vendieron bajo la ley local.

Ley Argentina

Con datos provistos por Sebastián Maril, Ceo de Finguru, quedan u$s 1822 millones hasta 2031 en bonos Corporativos emitidos en Argentina (Ley Argentina) denominados en dólares. Hasta fin de año, solo quedarían pagar cerca de u$s 200 millones, lo que es sólo capital y no incluye intereses.

“Los números varían mucho por varios motivos. Por un lado, asumimos que, por ahora, bonos Ley Nueva York estarían cobrando. Además, asumimos que los acreedores locales de bonos Ley Arg en dólares también cobrarán. Finalmente, el problema radica en los acreedores internacionales que compraron bonos Ley Arg en dólares. El inconveniente es que no sabemos con seguridad cuántos bonos Ley Arg hay vendidos afuera”, explicó Maril.

Ley Nueva York

Actualmente los inversores analizan es si el bono en cuestión fue emitido bajo la ley argentina o la legislación extranjera. Las notas bajo la ley de Nueva York, por ejemplo, no deberían enfrentar los mismos problemas que aquellas que rigen los tribunales argentinos.

Justamente, haciendo el foco en los bonos Ley Nueva York, Marco Valenti, analista de Invertir en Bolsa remarcan que la deuda provincial asciende a u$s 13.900 millones. Se trata de la deuda en dólares colocada en mercados internacionales y que en promedio tienen un cupón de 7,88%

En lo que respecta a la deuda corporativa argentina, la misma asciende a u$s 16.160 millones, es decir, la deuda colocada en mercados internacionales, con un cupón de 7,94% en promedio.

Por otro lado, Valenti remarca que los pagos de servicio de la deuda de bonos provinciales ley NY en lo que resta 2019 es de u$s 340 millones aproximadamente, mientras que los pagos de servicio de deuda corporativos en que resta de 2019 es u$s 270 millones aproximadamente.