Qué acciones comprar mientras el Merval busca una tendencia

Desde fines de enero pasado, el Merval entró en una fase de ajuste, acompañando la tendencia de los índices globales y desde entonces no ha logrado encontrar una tendencia definida. En lo que va del año, el índice sube en términos de pesos un 10,57%, y un 2% en términos de dólares, producto de la devaluación del tipo de cambio local. Durante el mes de marzo, el mercado no ha podido definir la tendencia y en las dos primeras semanas avanza un 0,7% y un 0,3% en dólares. En el año se destacan acciones como Petrobras, Distribuidora de Gas Cuyana y Banco Hipotecario que suman entre un 55% y 38%, respectivamente, mientras que, desde el lado negativo, Agrometal, Comercial del Plata y San Miguel pierden desde un 18% hasta un 6,5%.

Esto muestra típicamente con la selectividad con la que esta operando el mercado y es fundamental conocer bien las acciones que se deben incorporar en el portafolio. Para ello, El Cronista recopiló la opinión de distintos analistas de cara a lo que puede ocurrir en las próximas semanas.

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal, explica “seguimos creyendo no se puede hablar de un cambio en la tendencia de fondo, que se mantiene como positiva. No consideramos, de hecho, grandes riesgos de caer en una nueva recesión. Pero si debemos entender, que el escenario de corto, mantiene un piso de volatilidad más alto, o en sus defectos saltos más cotidianos en esta medida de riesgo, o temor. La diversificación como la selectividad, basada en fundamentals, son aspectos que vuelven así a jugar a la hora de armar una cartera. Esto último, en particular, para aquellos que responder a un perfil de riesgo entre conservador y moderado. Para los agresivos, en tanto, las estrategias de trading de seguro estarán a la orden del día”.

Para Sabrina Corujo, “el Merval seguirá muy de cerca lo que suceda en el exterior, en especial, si los movimientos desde EE.UU. son bruscos. La visión para la renta variable a mediano plazo, insistimos, se mantiene favorable. Los argumentos a favor apuntan a lo macro (una economía que busca un sendero de crecimiento sostenido), lo micro (con ganancias en recomposición), y a una cuestión de flujos. Esto último basado en la coyuntura externa, y la expectativa de una recategorización en el corto plazo nuevamente de los mercados emergentes. Escenario que nos permite convalidar la posibilidad de continuar favoreciéndonos de una expansión de los múltiplos”. No obstante, aclara, esto no invalida de corto cierta mayor volatilidad y menos aún selectividad”

Finalmente, la directora de Portfolio Personal destaca que “si buscamos, marcar niveles para el Merval encontramos una zona de resistencia en torno a los 33465 puntos, que de superarse permitiría ir a buscar los 34000 y después los máximos previos. Hacia abajo, como soporte de corto para una corrección encontramos la zona de 31000-31100 puntos”.

Los analistas de Balanz destacan que mantienen "una postura cauta en relación al mercado accionario argentino", aunque comienzan "a ver puntos de entrada interesantes en algunos activos con buenos fundamentals". Dentro del sector Utilities recomendamos Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur. Por último, otra acción en la que vemos valor, principalmente en el mediano plazo, es BYMA, que se vería favorecida por el crecimiento del mercado de capitales argentino.

En ese mismo segmento, desde la mesa de Research de PUENTE resalta que “las probabilidades de inclusión de Argentina en el índice MSCI de Mercados Emergentes este año es mayor, ya que las reformas orientadas a impulsar el rebalanceo fiscal (lo cual incentivó que el país no fuera incluido anteriormente), fueron parcialmente llevadas a cabo a finales del 2017 de mano de la reforma previsional. Es en parte por esta razón que mantenemos una visión medianamente positiva sobre las acciones, aunque seguimos priorizando la selectividad y la cautela debido a las altas valuaciones e incrementos en la volatilidad. En cuanto a sectores, vemos valor en el largo plazo en petróleo y gas, generación de energía, y en menor medida el de bancos”.

A su vez, en un informe enviado a sus clientes, los analistas de PUENTE recomiendan que para las acciones argentinas, ven conveniente en el contexto actual la exposición a empresas del sector de generación de energía (CEPU), y de petróleo y gas (YPF). Dentro del sector agropecuario vemos valor en Cresud (CRES).

Finalmente, el equipo de Research de Capital Markets Argentina (CMA) resalta en un informe que el índice Merval medido en dólares acumula ahora un retorno positivo en lo que va del año, aunque aún se nota cierta aversión a los activos de riesgo locales por parte de los inversores internacionales. “Las perspectivas en el mediano plazo siguen siendo favorables, gracias a la probable reclasificación de Argentina como mercado emergente por parte de MSCI (junio 2018) y el crecimiento en ganancias corporativas, quedando pendientes también reformas a ser debatidas por el Congreso”, apunta.

A su vez, desde CMA resaltan que “entre los balances presentados durante la semana (ver abajo) se destaca la performance de Pampa Energía (PAMP) así como también de TGN (TGNO4). En el corto plazo, seguimos esperando un catalizador que impulse los retornos de las acciones en el corto plazo, ya sean nuevos datos macroeconómicos que muestren una mejora en las condiciones actuales, o que los próximos balances anuales continúen con la tendencia de superar las expectativas”. Los analistas de la compañía agregan que, hacia adelante, “continuarían destacándose los sectores energético, financiero y de la construcción debido al énfasis del Gobierno en el desarrollo de la matriz energética y la obra pública, y gracias al crecimiento en los créditos hipotecarios. En particular se recomienda aumentar exposición en Grupo Financiero Galicia (GGAL) y BBVA Francés (FRAN), que a los precios actuales resultan atractivos. Otra oportunidad es la acción de Cablevisión Holding (CVH), teniendo en cuenta que opera con un descuento significativo vs Telecom (TECO2), y que tiene altas chances de entrar en el índice Merval”.