Qué se dijo en la secreta reunión del FMI con los financistas top

“No, de ninguna manera”. Firme, con mucha vehemencia, fue la respuesta por parte de Trevor Alleyne y Romain Veyrune, Representante Residente y Especialista en Moneda y Mercado de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando en la reunión que tuvieron con los financistas top de la City le preguntaron si podían llegar a achicar la banda de no intervención cambiaria, de modo que no fuera tan amplia, o que dejaran al Banco Central (BCRA​​​​​) vender dólares para impedir una escalada en el tipo de cambio.

La reunión secreta fue en el Santander con Alejandro Haro, director ejecutivo de Institutional Sales & Structuring; y Juan Arranz, Estratega de Mercados, como anfitriones, quienes invitaron a Mariano Fiorito, Fund Manager de Schroders; Ezequiel Cohn, CoHead Portfolio Manager de Consultatio Asset Management; Christian Cavanagh, director de Inversiones y partner de Delta Asset Management; y Andrés Nóbile, Portfolio Manager de Toronto Trust.

Según el memo confidencial que circuló, al que tuvo acceso El Cronista, los puntos destacados fueron:

I. El organismo corrigió la inflación al 30/31% anual en 2019 ahora, desde un 20% a fines de septiembre.

II. Proyectan una suave recuperación de la economía a partir del segundo trimestre de 2019.

III. Estiman una baja recaudación en términos reales, aunque son conscientes que la inflación ayudará al incremento nominal de los ingresos fiscales.

IV. Señaló que en dos oportunidades ya, el FMI autorizó aumentos de la AUH por encima de lo establecido en el programa original.

V. Destacó que la cuenta corriente del balance de pagos y el refinanciamiento de la deuda pública de corto plazo, ha evolucionado mejor de lo proyectado.

VI. Sin embargo, proyectan mayores riesgos de refinanciación a partir del segundo semestre cuando nos aproximemos a la elección presidencial de octubre.