Qué puede pasar con el dólar en Argentina y en Uruguay, según la mirada del país vecino

Tanto en Argentina como en Uruguay se celebrarán el próximo domingo las elecciones presidenciales, y en ambas sociedades la principal preocupación de lo que resulte de esos comicios es qué sucederá con el valor del dólar en los dos países de un lado y del otro del río de la Plata.

“Si hay algo claro es la tendencia al alza del dólar. A priori no se vislumbran elementos que puedan ir en el sentido contrario. A nivel global nada hace pensar en un debilitamiento del billete verde y en el vecindario el panorama es similar”, asegura el Diario Financiero de Uruguay.

En el país vecino si bien confían en el poder de fuego del Banco Central uruguayo (BCU) “para evitar que volatilidades excesivas afecten el mercado doméstico o intervenir en pos de evitar acrecentar presiones sobre el nivel de precios”, advierten que “los diversos shocks externos siempre tienen un efecto sobre la cotización del dólar versus el peso uruguayo”.

El analista de Puente, Felipe Herrán dijo a El Observador que independientemente de las elecciones en Uruguay, “creemos que la presión de las últimos días viene más por un nerviosismo en cuanto a lo que pueda suceder en Argentina y no al resultado de nuestras elecciones”.

“Aun con las intervenciones del BCU, el peso uruguayo se ha debilitado cerca de 13% en lo que va del año, sensiblemente por encima de otras monedas de la región, como el peso chileno y el real brasileño, y razonablemente por debajo del peso argentino que cae por encima del 30%”, detalló.

Para Herrán, hacia adelante, el principal driver para la evolución del tipo de cambio será la evolución de la crisis en Argentina, donde la incertidumbre continuará siendo el factor predominante. “Esperamos que el BCU mantenga una posición activa en el mercado cambiario, buscando recortar episodios de volatilidad excesiva”, dijo el analista.

Por su parte, el economista de Vixion Aldo Lema explicó que “Argentina va a financiar su déficit fiscal con emisión de dinero porque no tiene otras fuentes alternativas. Según dijo, eso “le seguirá poniendo presión al dólar”, en la medida que son pesos que la gente no quiere tener en su bolsillo, porque anticipa que la devaluación puede continuar o porque la inflación se prevé todavía se acelere el año próximo. Y en Brasil si no hay cambios positivos en materia de crecimiento, tampoco es esperable una apreciación del real.

Y a nivel doméstico consideró que los desequilibrios y el atraso cambiario que tiene Uruguay, los problemas de competitividad reflejados en alto desempleo y una economía estancada también juegan en la misma dirección.

Para Lema, es “probable” que pasada la elección el BCU modere la venta de dólares, no sea tan restrictivo con las tasas de interés y valide una mayor depreciación del peso uruguayo. El experto apuntó a que en el horizonte de un año y con las condiciones actuales es de esperar que el dólar suba por arriba de la inflación (proyectada en 8%). Eso lo situaría por encima de $ 40.

Mientras tanto, en Argentina, la incertidumbre sobre el rumbo político y económico sigue marcando presencia en el mercado a pocas horas de las elecciones.

El dólar operaba hoy, en laúltima rueda antes de los comicios del próximo domingo con una renovada tendencia alcista que marca el nerviosismo y la tendencia de los inversores a dolararizarse.

En la apertura, minorista operaba con un alza de $ 1 a $ 63,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA). En tanto, dólar blue se movía en $ 69,75.