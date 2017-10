Qué puede pasar con bonos y Lebac si avanza impuesto a la renta financiera

En días convulsionados por el potencial impuesto a la renta financiera, el mercado accionario sigue operando en una tendencia alcista firme y sin generar grandes movimientos de corto plazo. El dólar por su parte retoma las subas postergadas el viernes y alcanza máximos de 17.70 pesos, mientras que los bonos locales en dólares muestra avances de 1,7% en la parte larga de la curva. La pregunta que se dispara es cuál puede llegar a ser el impacto en los bonos y Lebacs en el caso en que prospere el impuesto a la renta financiera.

Federico Furiase, Director Eco Go (Ex Estudio Bein) y profesor en la Maestría de Finanzas en UTDT, sostuvo que “si bien todavía no contamos con los anuncios formales de la medida, en lo que respecta a la renta financiera, el gobierno tendría que balancear el potencial rédito fiscal y político frente al costo que se genera por el lado del mercado, sobre todo para una economía que necesita de tasas razonables para financiar el gradualismo fiscal y el shock de obra pública, y para renovar el stock de Lebacs sin generar un sobre salto del tipo de cambio que desacople las expectativas de inflación”.

-¿Qué pasa si se aplica el impuesto a los bonos soberanos/provinciales?

-En este caso el ruido pasa por anunciar un impuesto a la renta financiera después del blanqueo y en todo caso habrá que estar atentos a la implementación del impuesto, sobre todo teniendo en cuenta que un eventual tax sobre el cupón podría desincentivar al inversor de largo plazo que le importa el cobro del cupón más que la potencial ganancia de capital de corto plazo por la suba de precio, con lo cual esta medida podría aumentar transitoriamente la TIR requerida por el inversor para compensar la misma estructura de riesgo, aumentando en el arbitraje el costo financiero del soberano y las provincias.

-¿Qué pasaría en el caso de aplicarse a Lebacs/plazos fijos?

-El ruido pasa por taxar instrumentos de ahorro en moneda local cuando se quiere aumentar la profundidad del sistema financiero local para impulsar el crédito, y sobre todo por gravar el instrumento de política monetaria para un BCRA que se está jugando la credibilidad para bajar la inflación desde niveles altos, hacia las metas ambiciosas, forzando una suba de la tasa de política monetaria para mantener los canales de esterilización y el anclaje de las expectativas de inflación. Por eso será clave que el tax recaiga sobre la renta real (una vez descontada la inflación), para evitar gravar la renta nominal en una economía donde el impuesto inflacionario ha sido moneda corriente. En el caso de la renta financiera sobre plazos fijos y Lebacs, el riesgo pasa por una presión sobre el dólar y las tasas de interés en pesos frente a la salida de capitales desde activos en pesos como Lebacs y plazos fijos.

Por su lado, Gustavo Cañonero, Head Strategist y Partner de SBS Fondos, señaló que "el tema renta financiera es una lotería propiamente dicha".

"El gobierno tiene que hacer el delicado equilibrio de proponer algo para que la oposición no ofrezca alternativas altamente distorsivas, pero al mismo tiempo tienen que fomentar de todas maneras posible el ahorro, que es uno de las debilidades notables que tiene la macroeconomía Argentina. Por ello sería esperable/deseable que cualquier imposición sobre la renta financiera minimice el impacto negativo sobre los instrumentos de ahorro de largo plazo, favoreciendo las acciones, y los bonos de largo plazo", remarcó.