Que proyecciones tiene el mercado para una semana que tendrá solo cuatro ruedas

La semana pasada tuvo suba de las acciones, consolidación en el mercado de bonos, apreciación del tipo de cambio y las tasas de interés deslizándose a la baja. Factores locales e internacionales podrían jugar a favor o en contra de que dicha recuperación se sostenga en esta semana que comienza. El factor internacional con las tensiones comerciales, combinadas con las elecciones de medio término en EE.UU. son temas a seguir esta semana y que demandaran atención, junto con la decisión de tasas de la Fed luego de los datos de empleo en la semana pasada. A nivel local, los balances y la evolución del dólar son las claves a seguir para los analistas del mercado.

La semana tendrá apenas cuatro ruedas, ya que mañana no habrá operaciones en el mercado local por el Día del Bancario.

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones sostuvo que hacia la semana que se inicia, siguen apuntando a una volatilidad que se mantendrá alta ante los ruidos varios que se mantienen en el escenario externo.

“Sobre lo más relevante de la semana próxima en lo externo, las elecciones de medio término en EE.UU. que se realizará el martes 6 de noviembre, será un factor a monitorear. Los últimos sondeos indican que los republicanos perderían el control de la Cámara baja, pero retendrían el Senado. Habrá que ver si esto puede llegar a leerse, o no, como un freno a las políticas de Trump y, en particular, que impacto puede tener sobre la actividad futura”, resaltó Corujo.

Además desde lo económico, la especialista sostiene que hacia adelante habrá que vigilar datos económicos relacionados con la actividad e inflación como señal para identificar qué tan real (o no) son las dudas sobre la posible mayor agresividad de la Fed al momento de ajustar la política monetaria.

“Sin ir más lejos, habrá en la semana una reunión de la Fed (7 y 8 de noviembre). No obstante, se trata de una reunión que no contará con rueda de prensa ni con actualización de proyecciones. No se esperan cambios en las tasas, aunque no se descartan poder leer señales con respecto a la continuidad de la política monetaria”, agregó la directora de Portfolio Personal Inversiones.

A nivel local, Corujo destacó como factor a seguir la llegada de resultados de las compañías ¿Cuáles son las empresas que reportarán esta semana? Corujo resaltó Petrobras Argentina (APBR), Transportadora de Gas del Sur (TGS), YPF, Edenor (EDN), Banco Macro (BMA), Banco Francés (FRAN), Grupo Financiero Galicia (GGAL), entre otras.

Por último, para Corujo el dólar y las tasas de interés seguirán siendo variables que se monitorearán de forma diaria. “El primero ante la posibilidad de cruzar el piso inferior de la banda establecida en el nuevo esquema monetario”, cerró la especialista.

Sobre este tema, Nery Persichini, gerente de Inversiones de GMA Capital resaltó que los activos de renta fija denominados en moneda local ganaron protagonismo de la mano del regreso de las operaciones de “carry trade". La clave hacia adelante va a ser cómo reaccionará el BCRA y el mercado si el tipo de cambio toca la banda inferior de fluctuaciones marcadas en el programa monetario.

“El mercado da por sentado que el dólar se siente más cómodo en el umbral inferior de la zona de no intervención. Es más, muchos comienzan a arriesgar que el Central, cuando el tipo de cambio perfore la banda inferior, comprará dólares y venderá pesos que no serán esterilizados o reabsorbidos, preparando el terreno para un mayor alivio en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq ), que hoy se ubica en 68,5% (hace menos de un mes superaba el 73,5%)”, agregó Persichini.

Por último, yendo al mercado de bonos, desde un banco de la city local entienden que un buen momento de la renta fija en dólares va a depender mayormente de que se comience a despejar el factor electoral como elemento de incertidumbre.

“Nos esperan meses complicados en materia económica y el factor electoral va a ser un tema determinante para los bonos argentinos primero y para las acciones después. Si bien vemos oportunidades en estos niveles, la mayor confianza se va a dar en los próximos meses, cuando comiencen a entrar nuevas encuestas sobre el posicionamiento de Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales en 2019”, advirtió.