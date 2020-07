Qué potencial de suba tienen los bonos tras las mejoras en la oferta de la deuda

Las mejoras planteadas por el Gobierno en la propuesta mejorada para los acreedores de deuda argentina hacen que el valor presente de los bonos trepe en promedio a niveles de u$s 53,30, por lo que el potencial de suba de la renta fija local resulta interesante hacia adelante. En función de la tasa de salida (exit yield), el avance sería del 7% y 58% para la ley NY y de 13% a 68% para la ley local.

Con la nueva propuesta a punto de presentarse ante la SEC, entra en discusión a qué tasa de salida (exityield) deberían valuarse los nuevos bonos. Si los bonos de ley NY se valuan al 12%, el potencial de suba es de 7% en promedio respecto del cierre del viernes. Si a dicha curva se la valua con una tasa del 10%, el potencial salta al 29% y si es del 8% el upside podría ser de 58% en promedio.

Para la legislación local, el promedio de suba para una exit yield del 12% es de 13% para los bonos dentro de la curva, del 35% para una tasa del 10% y un upside del 63% para una tasa de salida del 8%.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que la nueva propuesta representa una mejora importante respecto de la última oficializada: “Las modificaciones en los títulos elevaron sus VPN a niveles que promedian los u$s 53,5 considerando una exit yield del 10%. Esto representa una mejora significativa en relación a la oferta previa de abril de u$s 40, y a las extraoficiales de junio cercanas a los u$s 47".

Mientras tanto, los grupos de acreedores todavía mantienen cautela sin dar señales respecto a sus posturas ante esta nueva oferta. "No esperamos novedades por este lado hasta que se haya oficializado la propuesta oficial ante la SEC. Con las paridades actuales en torno al 42%, apuntamos a que en un escenario de acuerdo estas podrían avanzar hasta niveles cercanos al 50%. Mientras que en un evento de default, las mismas caerían hacia niveles inferiores al 25%”, advirtieron.

Ley internacional

Según cálculos llevados a cabo por los analistas de Consultatio, los bonos de legislación internacional muestran un potencial de suba de entre 8% al 14% si es que se calculan con una exit yield del 12%, mientras que el potencial podría ser del 30% en promedio si se calcula con una exit yield del 10%.

Concretamente, desde la compañía estiman un potencial para los bonos Globales de corto plazo (2021, 2022 y 2023) de 14,%, 13% y 12% respectivamente si es que se calcula sobre una exit yield del 12%. Si la tasa de salida fuese del 10%, el potencial para dichos bonos seria del 30,5%, 29,1% y 27,4% respectivamente. En la parte media de la curva, los potenciales de suba respecto del cierre del viernes pasado son menores si se lo calcula con una exit yield del 12%, y mayores si se lo calcula con una tasa del 10% respecto de los bonos de corto plazo.

Es decir, los bonos a 2026, 2027 y 2028 podrán subir 9,4%, 7,2% y 7,4% si se lo toma con una tasa de salida del 12% y podrían avanzar 32,1%, 29,5% y 29,7% respectivamente si se lo toma al 10%. Por último, en la parte más larga de la curva, los bonos a 2046, 2048 y 2117 muestran un potencial de suba de 12,5%, 10,9% y 10,5% con una exit yied del 12% y de 32,8%, 33,3% y 31,4% si se lo toma con una tasa de salida del 10%.

“Los retornos esperados en la parte media y larga podrían ser levemente superiores, teniendo en cuenta que en el ejercicio asumimos una asignación estándar (cortos al mnuevo 2030; medios al Nuevo 2035 y largos al nuevo 2046; pero dado que los máximos a emitir de cada bono lo permiten, y que la aceptación probablemente no sea del 100%, los bonos de parte media podrían elegir algo del Nuevo 2030 y los largos algo del Nuevo 2035”, afirmaron.

Ley local

Además de mejorar la oferta de legislación internacional, el Ministerio de Economía publicó en su web que enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

Esto le da un potencial adicional a los bonos de legislacion local y reafirma la posibilidad de un trato equitativo para los bonos en dólares bajo legislación local.

Dado este escenario, los analistas de Buenos Aires valores (BAVSA) simularon un canje equitativo, asignando el bono a 2030 para el AO20 y AY24, el bono a 2035 para el AA25, el bono a 2046 para el AA37, el bono a 2038 para el DICA y el bono a 2041 para el PARA.

“Creemos que entre los nuevos bonos con legislación NY y los nuevos bonos con legislación argentina habrá un spread de tasa de mercado, la cual la estimamos en 200 puntos básicos. Puede ser menor, preferimos ser conservadores, por lo que asignamos una TIR del 12% para estos bonos. En el cálculo se incluye tanto el nuevo bono como el bono por los intereses corridos, calculados al 04 de septiembre próximo como la oferta para la legislación extranjera. En este escenario, el título que mayor upside potencial presenta es el DICA”, proyectaron.

De esta forma, con una tasa de salida del 12% (y manteniendo el diferencial de 200 puntos por sobre la ley NY), el Bonar 2020 muestra un potencial del 18,7% respecto del ultimo cierre, mientras que el Bonar 2024 muestra un potencial de suba de 13,6%. El Bonar 2025 tiene un potencial de suba del 18,07%, similar al bono a 2037. Por último, los bonos más largos, el DICA y el PARA muestran un potencial de suba de 29,4% y 23,5% respectivamente.

Por último, si la exit yield para la legislación local fuese del 10% como se calcula para la legislación internacional, el potencial de suba para los bonos argentinos seria naturalmente mayor.

El analista Juan Cruz Lekovic, CFA, estimó que en promedio los bonos de legislación local subirían 41% con una tasa de salida del 10%, 29% con una tasa de salida del 11% y un potencial de suba del 19% con una exit yield del 12%.

Según sus caluclos, si la tasa de salida fuese del 10%, el Bonar 2020 tendría un potencial de suba del 33%, un 22,6% para el Bonar 2024, 39,8% para el Bonar 2025 y 55,8% para el DICA. El bono a 2037 y el PARA podrían subir un 44,1% y 48,6% respectivamente.