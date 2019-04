Qué pasará con la tasa de los plazos fijos tras la medida del Banco Central

A los cinco minutos del arranque en el mercado del dólar, sorprendió a la City el comunicado del Comité de Política Monetaria del Banco Central (BCRA). Con el objetivo final de que el tipo de cambio no se disparara como en las últimas ruedas, el Copom anunció que la entidad monetaria absorberá la liquidez necesaria para sostener una tasa mínima de 62,5% durante abril. El efecto fue inmediato: el dólar cedió 50 centavos.

Sin embargo, todavía está en duda que la medida tenga un impacto positivo de fondo, porque lo que busca el BCRA es que los bancos eleven las tasas de los plazos fijos, es decir, que vuelvan más atractiva la inversión en pesos, con todo el costo adicional que esto puede causarle a la actividad económica ya bastante asfixiada.

Para Martin Przybylski, portfolio manager de Consultatio, “esta medida ayuda a que los bancos puedan pagar algo más por los plazo fijos, al menos durante abril”, ya que “la tasa de plazo fijo brekeven con una Leliq promedio de 62,5% es de aproximadamente 50%”. A su vez, el experto agregó que “hay que tener en cuenta que la Leliq hoy está arriba de esa tasa, el viernes cortó algo arriba de 68%”. De todas formas, Przybylski recordó que la decisión final es de los bancos.

En sintonía, Alvaro Di Carlo, financial manager en Hit Cowork, sostuvo que “los bancos no se ven obligados a trasladar el interés”, y que es solo una medida simbólica: “El banco establece la tasa de interés en función a la demanda de colocación de ahorristas en plazo fijos. El objetivo del banco es pagar la menor tasa de interés posible, en función de su demanda de dinero. Se van a ver obligados a elevar la tasa si se observan que mantener la tasa actual generaría una caída en los plazos fijos”.

Por su parte, Federico Furiase, director de EcoGo, comentó que “en criollo” la medida del Copom se enmarca en un año electoral, que el BCRA quiere “minimizar el riesgo de dolarización de los depósitos” y por eso absorberá los pesos que sean necesarios por Leliq “para que la señal de tasa llegue al depositante”, mientras que “el mensaje a los bancos es que suban la tasa de depósitos ya que no les voy a aflojar la Leliq aunque entren los dólares de la soja y del Tesoro”.

No obstante, Furiase subrayó que el costo “son las dudas en torno a la consistencia intertemporal de la política monetaria: el crecimiento del stock de Leliqs, donde los plazos cortos potencial la velocidad de crecimiento del interés compuesto, en un contexto donde no aumentan las reservas netas”.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, indicó que el BCRA "hoy le garantizó a los bancos un piso de la Leliq para que suban la tasa de los plazos fijos sin temor a un rápida descenso de la tasa de este instrumento", por lo que consideró que "es probable que las tasas de los plazos fijos suban en los próximos días y que esto aliente la renovación de depósitos a plazo por unas semanas más".

Sin embargo, Sigaut Gravina también reconoció que no está claro que esta estrategia funcione de cara al proceso electoral que comienza formalmente a fines de junio con el cierre de listas. "Esta frase boxística de finales de los 80 me parece relevante para el contexto actual: La tasa gana por puntos y el dólar por KO", remató.

En cuando a los bancos, desde una mesa de dinero comentaron en off the record: "Lo más relevante del comunicado pasa por el reconocimiento de los datos elevados de inflación para marzo y abril y por la vuelta del esquema de anunciar una tasa piso del 62.5%. Esto último da certeza los bancos de que no se repetirá la volatilidad de tasas de febrero y por ende mayor posibilidad de que se consolide la suba de tasas de Plazo Fijo, tanto en el mercado mayorista (donde ya casi se ha trasladado toda la suba) como en el minorista, donde siempre el traslado es menos veloz".

Otra dificultad que percibieron tanto Di Carlo como Miguel Arrigoni, Ceo de FIRST Corporate Finance Advisors, fue la decisión de la semana del BCRA que le permite a los bancos tener el 100% de los depósitos de los ahorristas colocados en Leliq. “De esta forma se va a trasladar un mayor interés en el plazo fijo, pero es una pésima estrategia del Gobierno intentar frenar el dólar con una tasa de interés absurda, una medida de muy corto plazo junto con la de intervenir en la curva de futuros para bajar las expectativas de devaluación”, opinó el financial manager en Hit Cowork.

Di Carlo resaltó que “mantener tasas de interés tan altas genera más recesión e inflación, encareciendo el crédito y aumentando los costos”, por lo que “existe el riesgo de que se genere una desplome en la demanda de dinero provocando un salto cambiario y un riesgo inflacionario mayor”.

En la misma línea, Arrigoni se refirió a los efectos colarerales: “La tasa Badlar, que es la tasa de encuesta para los depósitos, hoy está 25 puntos aproximadamente más abajo que la tasa de Leliq.

Si el Gobierno “triunfa” en su idea, y arrastra la Badlar a la suba, los préstamos serán muchísimo más caros. Hoy una empresa paga, si tiene suerte, el 70% de tasa de interés. Si el Gobierno tiene “suerte”, los privados se financiarán de piso en el 100% aproximadamente. ¿Y todo para qué? Para frenar el aumento del valor del dólar, para tranquilizar a los mercados. Me pregunto quién se queda tranquilo al ver semejante despropósito”.