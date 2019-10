Qué medidas podría tomar el BCRA el lunes para frenar el dólar y cuidar las reservas

La escalada de la cotización del dólar en los últimos días y los desembolsos que debió hacer el Banco Central (BCRA) para contenerlo, sumado que volvieron a salir depósitos de los bancos hizo que se asentara con mayor fuerza la idea de que el control de cambios actual no es suficiente.

Las medidas del llamado "cepo light", dado que en comparación al cepo del kirchnerismo el control de cambios oficial es más flexible, sirvió para mantener en calma al mercado durante septiembre pero ya en las últimas semanas de octubre quedó en claro que, a este nivel de ventas, las reservas no alcanzarían para llegar al 10 de diciembre, día en que asumirá el presidente electo este domingo.

Este escenario se planifica con lo que muestran los precios: una victoria de Alberto Fernández, del Frente de Todos. De ser así, lo primero que está descontado por la City es que, como mínimo, el control de cambios se intensificará.

Analistas coinciden en que el control de cambios se intensificará después del lunes.

Igualmente, hay matices, como la diferencia que logre Fernández o cuál es el tono de su primer discurso, cuanto más radical y antimercado se manifieste, peor sería la reacción de los inversores y más difícil sería mantener al dólar estable.

Pero hay otro punto a tener en cuenta, tal como subrayó Leonardo Chialva, director de Delphos Investment: lo que pase en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Creo que la clave será el resultado de Capital, porque hay mucho votante de Mauricio Macri que atesora dólares y que viaja al extranjero, con lo cual, alguna de las alternativas de endurecer el cepo, si hay ballotage en CABA, se complica políticamente al Gobierno".

"Hay un trade off entre profundizar el cepo o restringir la operatoria", aseguró Chialva.

En esa línea, Chialva sostuvo, "hay un trade off entre profundizar el cepo o restringir la operatoria", si en la Ciudad hay ballotage quizás no puede aplicarse un cepo cambiario tan fuerte, pero sí restringir más la operatoria para dificultar el rulo; en cambio, "si el resultado se define en primera vuelta, sí podría endurecerse el cepo directamente".

Por su parte, Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, dijo que el lunes el Central podría rebajar el límite de compra para las personas o seguir vendiendo reservas, o quizás un mix de las dos; no obstante recordó que la autoridad monetaria ya perdió muchas reservas aunque a la vez señaló que, si hay más presión compradora por miedo a lo que podría implicar las política de Fernández, debería ser pocos días de tensión. Para Rajnerman "habrá que esperar al cambio de mes, y ver si, ya con los sueldos, la gente tiene liquidez, y vuelve a volcarse al dólar".

Restringir el cepo light, una de las medidas que podría adoptar el BCRA.

Martín Vauthier, director del estudio EcoGo, opinó: "La dinámica de caída de reservas, como vimos estos últimos días, no se puede sostener. Y tampoco se puede dejar correr el tipo de cambio si no hay un programa consistente detrás, porque lo único que haría, sería acelerar la inflación y la inestabilidad. Por eso si no aparecen las señales de coordinación y las certezas para el programa a partir de diciembre, las opciones son pocas: dejar correr el tipo de cambio, seguir interviniendo o ir a un esquema cambiario mas rígido". Pero alertó: "Todas tienen costos".

En el otro extremo, sobran rumores en la plaza porteña sobre la posibilidad de un lunes con feriado cambiario, algo que los expertos se encargaron de rechazar. "Sería una medida muy grosera; solo haría entrar en pánico al mercado", sentenció el economista Jefe de Ecolatina.

Miguel Arrigoni, titular de First Capital Group, espera que se disipe la incertidumbre que viene azotando al mercado desde hace meses. "El lunes deberíamos empezar a tener respuestas. Si hay ballotage todo se calmará, si gana Fernández en primera vuelta serán ruedas de nerviosismo hasta que anuncie el gabinete: y si pone a Juan Grabois de ministro de Economía el dólar se irá a mil, y si es Matías Kulfas tenderá a estabilizarse", describió.