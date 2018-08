Que la tarjeta no sea una trampa financiera: claves para leer el resumen

La tarjeta de crédito es un buen instrumento de financiación siempre que sea bien utilizado. Y no es que exista una manera incorrecta de hacerlo sino que, en economías como la argentina, en la que las tasas de interés son altísimas, un error puede significar crear una bicicleta de deuda que, a largo plazo, resulte difícil de manejar.

A favor de las administradoras y de los bancos, los resúmenes que llegan cada mes con los montos adeudados contienen la información necesaria para hacer un uso a consciencia de los plásticos. Pero hay que saber interpretarlos.

Los resúmenes se pueden dividir en dos partes. Por un lado, la cabecera, donde figuran los datos para identificar al cliente y a la tarjeta, y las fechas de cierre y vencimiento y los saldos a pagar, en pesos y en dólares.

En la segunda parte están los detalles de las compras, como las fechas, los nombres de los comercios (que no siempre son identificables), la cantidad de cuotas y los precios; más abajo, las distintas formas de financiación (simpre con interés aunque prometan cuotas fijas); y finalmente, en la mayoría de los casos, varias páginas de "letra chica", donde se explican las condiciones bajo las cuales se está usando esa tarjeta de crédito.

Para empezar, lo más importante a tener en cuenta es la fecha de vencimiento y el saldo a pagar; en segundo lugar, el pago mínimo y la tasa de interés. Es que aunque el cliente cuente con el dinero para pagar el total, no le sirve de nada si no sabe la fecha de vencimiento: el retraso de un solo día implica no solo que ya tiene asegurado intereses para el mes siguiente, sino que su tarjeta puede quedar inhabilitada.

Por eso existe el pago mínimo: el importe que debe estar pago al vencimiento para mantener el normal funcionamiento del plástico. Si el cliente no puede pagar el total, es fundamental saber que en el caso de ir agregando pagos adicionales, los intereses se calculan en relación tanto importe como los días de demora, dado que no es lo mismo pagar el saldo restante dos días después del vencimiento que 15 días más tarde.

Un dato clave es chequear si el vencimiento resulta cómodo, es decir, si coincide con el momento del mes en el que el cliente recibe ingresos. Entre los primeros datos del resumen figura la cartera o ciclo (identificado con un número), que es lo que define cuándo "cae" el vencimiento, si en la primeras o en la última semana del mes. Esto se puede modificar, es cuestión de pedirlo al banco.

Otra estrategia para acomodar mejor los gastos es estar atento a las fechas de cierre. El cierre es el que determina el comienzo y el fin del mes en curso para la tarjeta, por lo general son diez días antes de cada vencimiento. De esta forma, si el cierre cae todos los jueves de fin de mes y el cliente quiere hacer que la compra en estos días pero no lo quiere pagar con el resumen de septiembre, sino en octubre, la operación la tiene que hacer este viernes, día siguiente al cierre.

"Lo que más les cuesta a los clientes es encontrar el saldo que les quedó pendiente del mes pasado. Pagan el mínimo y después se olvidan o no pueden pagar el resto y no contemplan que esa deuda se agrega a los consumos y llega todo junto al mes siguiente", comentó un ejecutivo de cuenta de un banco privado de primera línea.

Algunas entidades muestran el concepto "saldo anterior" junto con los datos de vencimiento y pago mínimo, pero de no hacerlo, siempre figura primero en el listado de los consumos hechos en el mes; es el primer concepto del listado, "saldo anterior", seguido por "pago en pesos"; la diferencia es lo que se suma a los demás gastos.

Por otro lado, es importante saber que el importe del pago mínimo puede ser una cifra insignificante o casi lo mismo que el total a pagar. Sucede que el pago mínimo esta compuesto por distintos ítems, algo que no se ve detallado pero se puede calcular a grandes rasgos.

Según informa el resumen que emite uno de los bancos con mayor cartera de clientes del país: "El pago mínimo está compuesto por el 100% de los intereses, cargos y comisiones del período, 4% de saldos adeudados de períodos anteriores, 4% de las compras en 1 pago y en hasta 3 cuotas, 10% de las compras entre 4 y 12 cuotas y 50% de las compras en 13 o más cuotas, el 100% de adelantos de efectivo, 100% de todo saldo que exceda el límite de financiación asignado y 100% del pago mínimo anterior impago".

En la práctica, un cliente de ese banco que solo pague el mínimo todos los meses, haga retiros de efectivo y compre en más de 13 cuotas tendrá que enfrentar un pago mínimo cada vez más elevado que uno que paga el total y realiza compras en cuotas pero a menor plazo.