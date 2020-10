Qué impacto tendría sobre los activos argentinos una eventual devaluación

El mercado se encuentra cada vez más expectante sobre la posibilidad de que el Gobierno haga efectiva una devaluación y se genere un salto discreto del tipo de cambio oficial, pese a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que "no va a haber devaluación", y aseguró que "va a continuar la depreciación del peso ante el dólar por la inflación".

La brecha mayor al 140% provoca una mayor expectativa sobre que efectivamente ello ocurra y es esperable que los activos financieros reaccionen en consecuencia.

La reacción a los distintos activos ante una devaluación podría ser diferente aunque los inversores se encuentran mayormente expectante a encontrar alguna señal desde el lado económico, ya sea un plan económico, con consistencia fiscal y monetaria para que la dinámica de los activos mejore.

Por pasaje a precios, una devaluación podría beneficiar en el mediano plazo a bonos que ajustan por CER y a acciones exportadoras. Esperan que veamos un salto en bonos dólar linked de forma inmediata, aunque corren riesgos la dinámica de dichos bonos en las sesiones posteriores al salto del dólar oficial.

En un supuesto de que el BCRA decida devaluar junto con un plan económico, los bonos que ajustan por CER podrían verse favorecidos, al igual que las acciones que están vinculadas al comercio exterior .

Para José Ignacio Bano, gerente de research de Invertironline (IOL) una devaluación podría ser beneficioso para bonos dólar linked y acciones de compañías exportadoras mientras que podría ser negativo en el corto plazo para bonos CER.

“El impacto a los bonos dólar linked va a subir lo que suba la devaluación . Respecto del futuro de los bonos hard dólar, estos se mueven en función del contado con liquidación por lo que no me imagino que bajen, aunque existe el escenario en el que, una devaluación pueda descomprimir la necesidad de los individuos a comprar dólar MEP y CCL y podría generar un recorte. Por su parte, en el corto plazo un bono CER va a ser negativo porque termina impactando la devaluación porque el peso va a valer menos pero con el salto del tipo de cambio es esperable mayor inflación y por lo tanto el bono CER termina siendo más atractivo. Finalmente, en lo que es acciones, compañías vinculadas al comercio exterior como Aluar, van a ser empresas en las que una devaluación las va a beneficiar”, estimó.

Con una visión similar, Franscico Mattig, estratega de renta fija de Consultatio advirtió que luego de una devaluaciones discretas del tipo de cambio oficial "el mercado de bonos en pesos empieza a descontar una tasa real mucho menor o incluso negativa, seguramente ante la expectativa de una aceleración de la inflación dado el pass-through".

"Teniendo en cuenta que estamos muy lejos de la unificación cambiaria, una devaluación oficial disminuiría la brecha, pero no la eliminaría, entendemos que una devaluación oficial podría impulsar una nueva compresión en los rendimientos de los bonos CER. Cuanto menos confianza inspire el programa macro en el cual se enmarcaría la hipotética corrección del tipo de cambio, mayor demanda por cobertura tendrá la curva CER”, agregó.

Futuro de los dólar linked

Hoy el bono dólar linked no solo no devenga tasa sino que tiene tasa negativa debido a la búsqueda de cobertura devaluatoria. Por esta razón, ante una eventual devaluación, probablemente el dólar linked subiría aunque inmediatamente el atractivo de estar posicionado en dichos bonos cae debido a que justamente no devenga tasa.

De esta manera, los inversores probablemente quieran desprenderse del activo ya que su función de protegerse contra una devaluación ya fue cumplida y el precio del bono podría comenzar a caer, erosionando parte de la cobertura buscada con dicho instrumento. Por eso, en el corto plazo es esperable que el dólar linked suba aunque quizá, en el mediano pueda verse una corrección tras la suba del dólar oficial.

El estratega de Consultatio destacó que, una devaluación discreta beneficia directamente a los bonos dólar linked y futuros de tipo de cambio: “Una devaluación los beneficia ya sea porque el ajuste de su capital pega un salto, en el caso de los bonos, o porque el activo subyacente lo hace, en el caso de los futuros".

"En el caso de los bonos dólar linked lo que se observa de episodios pasados es que, tras el evento cambiario, el mercado sale a vender los instrumentos y entonces el rendimiento pasa de valores muy negativos a valores positivos, generando una pérdida de capital que compensa el beneficio de la devaluación”, remarcó.

Futuro de las acciones

En lo que respecta a la dinámica de las acciones, según operadores, estas probablemente sufran dado que una devaluación tiende a deteriorar las condiciones financieras de corto plazo y para que veamos mejoras en la renta variable será necesario ver que la economía va a mejorar y para ello se requerirá de un plan económico.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que los movimientos del mercado están volviendo a tomar mayor fuerza y preocupa a los inversores y para un cambio de tendencia en el mediano y largo plazo en acciones, se deben ver acciones concretas en materia económica.

“Las medidas deberán estar orientadas a buscar resolver el déficit fiscal, generando un marco regulatorio e impositivo que beneficie a las empresas y fomentando la inversión. Las señales van en sentido contrario, y el mercado así responde”, advirtieron

Juan Guma, portfolio manager de Balanz insistió en que las acciones más favorecidas ante una devaluación van a ser las empresas con un porcentaje importante de ingresos vinculados al dólar.

“Ahí se abren tres opciones: por un lado las empresas exportadoras como San Miguel y Aluar; BYMA que tiene un portfolio de inversión casi totalmente dolarizado; y Ternium, que tiene un colchón muy atractivo con las tenencias en Ternium México y Usiminas en Brasil. Por otro lado, los CEDEARS se ponen en una muy buena posición relativa, ya que su retorno tiene una correlación con el tipo de cambio (dado que el subyacente es una acción que cotiza en Estados Unidos, típicamente, el retorno del CEDEAR es la variación de la acción en dólares y la variación del Tipo de cambio)”, dijo.

Anticipando esta dinámica, Guma explicó que el portafolio que gestiona el fondo Balanz Acciones “estamos otorgándole mayor ponderación a estas empresas, incorporando también posiciones en Globant y Mercado Libre, que son empresas argentinas con una presencia muy fuerte en el exterior y que no tienen tanta correlación con el ciclo negativo local”, afirmó.

Últimas medidas cambiarias, sin un plan

En el mercado esta descontado que el BCRA va a devaluar el peso, pese a las continuas desmentidas oficiales. La brecha cambiaria del 140% hace que sea prácticamente insostenible ya que frena el nivel de actividad y genera desincentivos para distintos sectores de la economía, ralentizando la recuperación económica. Por ello, es esperable que el Banco Central decida aplicarle una corrección al tipo de cambio, aunque advierten para que sea efectiva, será importante que dicha devaluación venga acompañada de un plan económico.

Un salto del tipo de cambio sin un plan económico consistente probablemente no mejore las expectativas económicas ni tampoco de los activos financieros. De hecho, analistas advierten que sin un plan económico, la dinámica de las variables financieras podría empeorar por lo que también podrían verse perjudicados los activos financieros.

El Ministerio de Economía anunció nuevas medidas orientadas a calmar las presiones cambiarias y financieras pero no fueron suficientes.

Los analistas de Grupo SBS afirmaron que “para estabilizar la economía se necesitará un programa económico que reduzca las necesidades de financiamiento con emisión, permitiendo descomprimir expectativas que ya no están guiadas por el ancla del tipo de cambio mayorista".

"Sin acceso a financiamiento de mercado, esto requerirá una consolidación fiscal más ambiciosa que la planteada en el Presupuesto 20201 y las negociaciones con el FMI aparecen como una oportunidad ideal para plantear nuevos objetivos”, apuntaron.

Francisco Mattig, estratega de renta fija de Consultatio explicó que en términos de las consecuencias macro y de mercado, no todas las devaluaciones son iguales.

“A grandes rasgos, hay dos caminos a la horade devaluar el tipo de cambio. Una es con confianza, de manera controlada, con un programa macro consistente y creíble que va más allá de la política cambiaria. La otra es una devaluación sin confianza, es decir, no planeada, forzada por el mercado, y que no viene acompañada de una serie de medidas que buscan contener los efectos negativos asociados y mantener los positivos", precisó.

Sostuvo que para Argentina "hacerlo con confianza requeriría tener acordado un programa con el FMI que imponga ciertos rasgos de racionalidad macro desde el punto de vista fiscal y monetario”.