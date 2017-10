Qué hacer con los pesos: las estrategias de los analistas del mercado

Pasadas las PASO y encarando el último tramo de la campaña electoral, los fondos y analistas del mercado hacen una evaluación de la actualidad y buscan responder la pregunta de qué hacer con los pesos de cara a los desafíos políticos y económicos que enfrenta el mercado local.

Para SBS Fondos se consolida la expectativa de continuidad de las políticas económicas y se reduce el riesgo de corto plazo de que la actividad económica sea rehén de la incertidumbre política. Por eso, resaltan que "Argentina pareciera volver a ofrecer una combinación de retornos/riesgos relativamente atractiva, descontando casi totalmente la confirmación de una victoria electoral de Cambiemos de cara a octubre, y esperando cierto avance en algunas reformas fundamentales en los próximos meses".

Respecto de la parte operativa y las estrategias de inversión, desde SBS Fondos consideran que "el mix de política monetaria y necesidades de financiamiento para 2018 consolida el sendero de apreciación real de tipo de cambio y el carry en pesos".

Por su parte, Balanz Capital coincide con esta estrategia y continúan recomendando el posicionamiento en pesos dado el escenario actual de altas tasas en el mercado de Lebac.

"El mercado secundario de Lebac ha sido protagonista en el mes de septiembre y ofrece a los inversores rendimientos interesantes en todos los plazos de la curva. Las licitaciones primarias de Letras provinciales también se presentan como alternativas atractivas", resaltan.

En el mercado secundario de Lebac se consiguen rendimientos que van desde el 26,5% al 27,37% dependiendo el plazo y lo destacan como uno de los activos preferidos en la actualidad. "Además, vemos que las licitaciones primarias de letras provinciales encontramos tasas de más de 100 puntos básicos por sobre la Lebac para igual plazo", señalan desde Balanz Capital.

En una línea similar, desde SBS Fondos también ven atractivo en las Lebac y destacan la conveniencia de alargar plazos dentro de la curva de letras de banco central. "El empinamiento de la curva tras la licitación de agosto y la actitud del BCRA en la de septiembre invitan a estirar duración y buscando plazos de abril y mayo de 2018".

Un operador de un banco local resalta a la Lebac como un activo indispensable en cualquier portafolio. "No hay activos que le ganen actualmente a la Lebac dado el riesgo que el mismo representa y por lo tanto, las Lebac son un instrumento obligado entre los inversores".

Otra de las alternativas para definir dónde colocar los pesos son los bonos Badlar. SBS Fondos rescata que "en las últimas ruedas el mercado comenzó a valorar más las emisiones soberanas en pesos, atadas a tasa de política monetaria y Badlar, emergiendo como una opción interesante a considerar".

Dentro del mismo segmento, desde la mesa de dinero de Balanz Capital señalan que "ante el incremento en la tasa Badlar registrado desde abril de 2017, el nuevo bono de la provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2022 (PBY22) y el bono de Mendoza con vencimiento en 2021 (PMJ21) son alternativas de inversión interesantes y destacan que ambos bonos cuentan con un cupón mínimo los primeros dos períodos de 24,5% y del 15% para el resto del flujo".

Otra de las opciones para los pesos son los activos que ajustan por inflación. En esa línea, los analistas de Balanz señalan que ven "con un particular interés al bono por el Discount en Pesos (DICP) entendiendo que es un instrumento que es sensible a la tasa de interés real, por lo que podría ser una opción de arbitraje ante una posible compresión de spreads", mientras que desde SBS Fondos son un poco más cautelosos y mencionan que "con algo más de demanda, pero sin marcar un quiebre de tendencia, el CER sigue rezagado, y no se vislumbra un cambio en el corto plazo".

En el segmento de acciones, los analistas de SBS Fondos sostienen que, "con el ciclo económico consolidándose en su etapa de recuperación los bancos lucen atractivos, principalmente Grupo Financiero Galicia (GGAL) Y Banco Francés (Fran) y yendo más a mediano plazo, ByMA empieza a figurar dentro de nuestras recomendaciones como apuesta de largo plazo al desarrollo del mercado de capitales".

En ese sentido para SBS Fondos, "la consolidación política de la actual administración puede abrir oportunidades especulativas en los papeles elegibles por el MSCI y actualmente mantienen sus recomendaciones basados en criterios fundamentales, encontrando valor en compañías del sector de servicios como Edenor, Transener, Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte. Dentro de las destacas vemos a Central Puerto (CEPU) como atractivo ya que la emisora continúa siendo la principal apuesta en generación, aun después de su revaluación reciente. Por su parte, vemos que YPF luce atractiva tanto por los actuales niveles de valuación así como por el potencial que el desarrollo de Vaca Muerta significa para la compañía".

Finalmente SBS Fondos apunta que "alternativamente, reconocemos la oportunidad de una cartera diversificada, como la ofrecida por SBS Acciones que muestra un retorno superior al Merval del 82,1% en el primeros tres trimestres del año contra el 54,1% del índice".

Un trader de un banco local advierte, por su parte, que "entrar en el mercado actualmente resulta muy riesgoso. El Merval acumula más de 13 sesiones de subas y un saludable ajuste luce a la vuelta de la esquina y creo que lo más conveniente es aguardar a encontrar mejores niveles de entrada".

Aún dentro de la parte de acciones, desde Balanz Capital consideran que "para aquellos inversores que busquen optimizar el universo de renta variable, el mejor vehículo es a través de un fondo común de inversión. En este sentido recomendamos el fondo BALANZ Acciones Argentinas que presenta un rendimiento por encima del índice local".