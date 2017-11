Qué fondos se destacan en el mercado argentino

Una de las formas de comparar los distintos fondos de inversión es a partir del Sharpe Ratio. Este ratio muestra la relación entre Rentabilidad y Riesgo de un Fondo de Inversión. En términos generales, cuanto mayor es el Sharpe Ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión.

En un informe semanal de Criteria, elaboran un ranking de Fondos Comunes de Inversión destinados a acciones con mejor Sharpe Ratio. SBS Acciones Argentinas se ubica en la primera posición con 3,77% de Sharpe Ratio, seguido de Convexity IOL Argentinas y AL Renta Variable con 2,82% y 2,32% respectivamente.

Justamente, en el último ajuste, el Fondo SBS Acciones Argentinas transitó el proceso correctivo de una muy buena forma, evitando que la debilidad golpeara a la performance del fondo. Desde la compañía resaltan que en el proceso de ajuste el fondo adoptó una postura conservadora en cuanto a liquidez en la previa de la corrección.

“En promedio mantuvo liquidez en el orden de 8%/10% anticipándose a una posible corrección y permitiéndole realizar compras oportunas durante la caída. Como consecuencia de lo anterior durante el periodo de caída (8/11-14/11) el fondo obtuvo un rendimiento superior a índices de referencia (+1,46% vs Merval, +1,14% vs Merval Argentina) mientras que, durante el rebote (15/11-24/11), el SBS Acciones nuevamente superó a los índices (+0,93% vs Merval, +0,15% Merval Argentina)”.

Haciendo un repaso de sus rendimientos en general se observa que el fondo de acciones Argentinas de SBS gana en los últimos 12 meses 94,8% contra un 58% del Merval 58% y un 70,3% del Merval Argentina. En 2017 el fondo gana 95,6%, mientras que el Merval sube 62,3%, y el Merval Argentina avanza un 77,6%.

“El fondo tiene como objetivo buscar retornos en pesos superiores al Indice Merval. Como mínimo el 75% del patrimonio del FONDO será invertido en acciones de sociedades argentinas e instrumentos representativos de ello, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina. La composición de la cartera del fondo busca asumir una alta volatilidad y un perfil de riesgo agresivo” señalan desde SBS Fondos.

En términos generales y a la hora de optar por un fondo de inversión, resulta fundamental no solo evaluar la performance y el retorno que el mismo está rindiendo, sino mas bien saber cual es el riesgo que estamos comprando al posicionarnos en ese fondo en cuestión. Conocer los riesgos asociados a una inversión resulta fundamental para que la misma tenga éxito y que el inversor pueda a su vez, lidiar con los mismos. El Sharpe Ratio permite de manera rápida entender esa relación y saber si el fondo compensa con el retorno el riesgo que estamos comprando al comprar sus cuotaspartes.

Muchos inversores no sólo buscan los fondos que históricamente hayan reportado mayores rentabilidades, sino que buscan fondos que hayan evolucionado de forma consistente en el tiempo, sin grandes altibajos.

En ese sentido, el Fondo Acciones Argentinas de Balanz Capital es otro de los cuales se destaca. En un comunicado a sus clientes, desde Balanz Capital resaltan que el gerenciamiento activo del portfolio que conforma el fondo ha permitido que Balanz Acciones Argentinas desde su

lanzamiento en 18 de agosto de 2016 haya registrado un sobrecumplimiento de 15,41% sobre el índice Merval, y un 63,51% acumulado de rentabilidad en los últimos 12 meses. “Si bien la rentabilidad ha sido un importante logro de este producto, es relevante destacar que ha permitido proteger a los inversores de las embestidas del mercado, sobre todo considerando las correcciones de las últimas semanas”, agregan desde la compañía.

Yendo a los números, la corrección del Merval entre el 07 y el 14 de noviembre acumuló una caída del (8,92%), Mientras que Balanz Acciones Argentinas mostró un negativo de (6,70%), demostrando su diferencial en términos de administración de riesgo orientada a proteger el capital del inversor. En los días que el mercado sube, el fondo sube en promedio 0,23% menos que el Merval; sin embargo, lo destacable es que en los días que el mercado baja el fondo cae en promedio 0,39% menos que el Merval, generando ganancias compuestas.

En esa linea, Andrés VilellaWeisz, Portfolio Manager de Balanz Capital señala que “durante un mercado alcista, como el que está viviendo Argentina, muchos inversores se olvidan que correcciones y tomas de ganancias forman parte del juego y tal como se concluye de las métricas el Fondo Balanz Acciones Argentinas es administrado no solo para generar rendimiento, sino también para atenuar y mitigar los riesgos que surgen en el camino. El manejo del riesgo es prioritario para que los inversores de largo plazo puedan navegar los momentos más volátiles”.