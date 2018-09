Qué factores hay que resolver para buscar calmar al dólar

El fuerte avance del dolar llevó a que el tipo de cambio real multilateral se deprecie en un 51% en el año.

Sobre este punto, el equipo de Research de Banco Mariva señalaron que “en una base histórica, el tipo de cambio real multilateral es 17% más barato que la media desde 1997. A pesar de la fuerte corrección cambiaria en el año, seguimos viendo los riesgos al alza del tipo de cambio".

Entre esos riesgos destacan la menor oferta del sector agropecuario durante el resto del año, la aceleración en la inflación y la caída en la actividad económica. A ello habrá que sumarle también la incertidumbre política en torno a las elecciones presidenciales en 2019 y el desmantelamiento de Lebac. A nivel internacional, una escalada de la guerra comercial internacional también generaría presión al alza en el dólar.

Desde Mariva también agregaron que hay medidas de emergencia como la tasa de política monetaria súper alta y de encajes que eventualmente necesitarán ser desmantelados. “Sobre este punto, el BCRA declaró que no reducirá la tasa de política monetaria que actualmente se ubica en el 60%, y se ubicará en dichos niveles hasta diciembre, al menos”, consideraron en su informe.

Teniendo en cuenta los riesgos antes mencionados, los especialistas de la entidad sostienen que “para los inversores con referencia en dólares seguimos recomendando permanecer fuera de las inversiones en pesos. Además, vemos que la fuerte depreciación del peso pronto se traducirá en una aceleración de los precios mayoristas que, con un retraso relativamente corto, ejercerá presión alcista sobre la inflación general”.

Los analistas de Quinquela Fondos sostienen que las negociaciones que se están realizando con el FMI buscarían anticipar los desembolsos de 2020 al año 2019 de manera de acotar al máximo los u$s 19.600 millones necesarios. “En caso de tener éxito las negociaciones y anticiparse desembolsos por u$s 11.700 millones, la necesidad de renovación bajaría a u$s 7.900 millones sobre u$s 20.700 millones de vencimiento (38% de renovación incluyendo Letes). Bajo ese contexto el problema de cerrar la brecha financiera del Tesoro Nacional estaría casi resuelto, dado que esas cifras son manejables inclusive en escenarios adversos”.

Mirando hacia adelante, desde la compañía destacan que el problema que sigue presente es el desequilibrio cambiario. El peso mantiene una fuerte tendencia devaluatoria. “Si se compara el nivel actual del tipo de cambio real con otros períodos históricos se puede confirmar que al nivel actual los flujos habituales del mercado cambiario (comercio, servicios, etc) ya se deberían estar equilibrando. El problema sigue estando en la dolarización de carteras (tanto el atesoramiento de locales como la reversión de inversiones de cartera de no residentes) que se aceleró hasta niveles récord. Esa demanda es la que no encuentra oferta y por lo tanto recalienta el precio”.

Una manera de entender los alcances de este tipo de cambio real es comparando la situación del mercado cambiario actual con los datos históricos de períodos con tipo de cambio real asimilable. Las referencias más claras con dos períodos, por un lado el ciclo 2003-2007 y por otro 2008-2009. En el primero de los casos el tipo de cambio real se ubicaba en $ 44 (expresado a valores de hoy) y en el segundo en torno a $ 40.

Desde Quinquela apuntaron que en esos períodos se observó un claro excedente de divisas comerciales, que aseguraban la oferta en el mercado cambiario. “Adicionalmente eran períodos en donde el turismo era generador neto de divisas. En la actualidad ese panorama cambió y se achicó significativamente el superávit comercial y se convirtió en deficitaria la cuenta de turismo. Por tal motivo entendemos que con el nuevo tipo de cambio real la oferta y demanda de divisas podría comenzar a parecerse mes a mes cada vez más a la de 2008-2009”.

A modo de conclusión, desde Quinquela destacaron que más allá de la necesidad de cerrar el Programa Financiero 2019, la principal urgencia que debe resolver el equipo económico es la manera en que se encara la crisis cambiaria y fundamentalmente la dolarización de carteras. “Allí resultará clave lograr incentivos para evitar la dolarización o en su defecto divisas para atenuar el impacto sobre el tipo de cambio que podrían surgir de las negociaciones que se están llevando a cabo Washington”, advirtieron.