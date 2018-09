Qué esperar para los bonos locales ante una nueva suba de tasas de la Fed

Los mercados aguardan confirmación por parte de la Reserva Federal (FED) sobre un nuevo incremento en la tasa de referencia que se anunciaría este miércoles, que constituiría la octava suba desde 2015. En el mercado estiman que hay un 98% de posibilidades de que esta posibilidad se concrete y estiman que se situaría en un rango de entre 2% y 2,25%.

Los analistas de Puente señalan que “de confirmarse la suba de tasas de 25 puntos básicos, la tasa de fondos federales pasaría a un rango de 2 - 2,25%, sugiriendo que por primera vez en una década el retorno de los activos sin riesgo y la parte corta de la curva soberana americana resultan atractivos”.

Ahora bien, uno de los factores que preocupa a los inversores de emergentes en general y de Argentina en particular sobre este punto y el contexto del mercado es la persistente suba de la tasa de bonos del Tesoro norteamericano en toda la curva. La tasa de referencia a 10 años ya se ubica nuevamente por encima de 3% y opera en 3,07%, metiendo presión a la baja a los bonos globales. Esta variable resulta clave para el futuro de los bonos argentinos que se encuentran intentando una recuperación luego de meses de fuertes caídas.

Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio Manager de Argenfunds, considera por su parte que la decisión de la FED de esta semana tendrá un impacto marginal en la renta fija local. “Creo que sera así ya que, en primer lugar, la suba de 25 bps al rango 2 - 2,25 ya se encuentra en un 97.9% descontada por el mercado. Y en segundo lugar porque hoy el comportamiento de precios de nuestros activos depende más de factores locales que externos”.

Para Kowalczuk los ojos están puestos en la reunión del presidente Mauricio Macri con Christine Lagarde, los lineamientos finales del renovado acuerdo con el FMI (hoy se habla de u$s 3000 a u$s 5000 millones adicionales contra los u$s 15.000 a u$s 20.000 millones con los que se especulaba en la semana anterior), que supuestos deben darse para cubrir las necesidades financieras de los próximos años y los avances hacia la aprobación del presupuesto 2019 que conduciría al equilibrio fiscal primario.

El Head Portfolio Manager de Argenfunds destaca que desde la compañía planteaban tres escenarios ante la suba de tasas de la Fed. El primero era que la prima de riesgo local baje y neutralice la suba de tasas de la curva norteamericana. La segunda posibilidad era que nuestra prima de riesgo se mantenga y acompañe la suba de tasas y tercera era que la suba de las tasas norteamericana genere una suba adicional en nuestra prima de riesgo.

“Dado que las probabilidades acumuladas en los escenarios 2 y 3 eran mayores, recomendamos posicionarse en la parte corta de la curva. Ahora bien, la suba de 453 bps en los CDS a 10 años no puede atribuirse solamente a la suba de tasas por parte de la Fed y su impacto en la curva de rendimientos, sino que la explicación debe buscarse principalmente en factores locales, por tal motivo creemos que una mayor compresión en la prima de riesgo y continuidad en la baja de tasas, tendría también que mantener como driver la evolución de variables locales, con foco en déficit, cuentas externas y financiamiento”.

Desde el equipo de Research de Grupo SBS agregan que el mercado laboral americano sigue respondiendo con solidez y lleva al sentimiento de los consumidores a ubicarse en máximos en 17 años, reflejando una economía real que se muestra fuerte. Junto con expectativas de inflación de largo plazo que siguen bien ancladas, la marcha de la economía apoya el escenario de subas de tasas graduales que propone la Fed y los inversores lo saben, por eso se acomodaron rápidamente a un camino de 4 subas de tasas este año y 3 el año que viene.

“Más allá de monitorear la marcha de las condiciones globales de liquidez y el apetito por riesgo emergente, Argentina tiene que preocuparse más por estabilizar la situación financiera y seguir dando señales positivas desde lo fiscal, de manera de seguir reduciendo su spread de riesgo soberano”, señalaron en un informe enviado a sus clientes.

Según Norberto Sosa, Director de Invertir En Bolsa, el consenso de expectativas de mercado descuenta que el miércoles 26 el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal elevará por tercera vez en el año su tasa de referencia en 25 puntos básicos.

“Dicho aumento forma parte del objetivo de la FED de llevar a dicha tasa a un nivel neutral. La definición de tasa neutral para un banco central, forma parte de un gran debate académico, dado que sería aquel nivel en el cual la política monetaria no sea ni expansiva ni contractiva”, asevera.

Sosa destaca que “si bien no existe una verdad revelada al respecto, el objetivo de la FED sería seguir subiendo a la tasa de a 25 puntos básicos hasta alcanzar un nivel nominal de 3% en la medida que la inflación medida a través del PCE core no supere el 2% acumulado de los últimos 12 meses”

En un informe enviado a sus clientes, los analistas de Portfolio Personal agregan que “más allá de que el mercado descuenta un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés (desde 2% a 2.25%), estaremos atentos a la conferencia del Presidente de la FED, Jerome Powell, y a la actualización de las proyecciones de los oficiales. ¿Cuáles serán los detalles más relevantes de la reunión?”

Sobre la probabilidad de suba de tasas, desde Portfolio Personal afirman que desde hace varios meses que el mercado le otorga una gran probabilidad a una suba de tasas en la reunión de esta semana. “Sería el tercer ascenso en lo que va del año, y de esta manera, la FED Fund alcanzaría el 2.25%. ¿Posibles efectos? Como mencionamos, los inversores se han anticipado a esta suba por lo cual no esperamos grandes sobresaltos por este lado”.

Tal como toda reunión completa, Jerome Powell brindará una conferencia de prensa en la que explicará el contexto económico que fundamenta el accionar de la FED. “Estaremos atentos a las señales que presente en su speech y durante la ronda de preguntas, en especial, con respecto a las recientes señales de desaceleración de la economía norteamericana para los próximos trimestres”, cierran los analistas de Portfolio Personal.