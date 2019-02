¿Qué es gratis en un banco?

Más allá de que por iniciativa de Banco Central (BCRA) las cajas ahorro son gratuitas, decisión cuyo fin fue promocionar la inclusión financiera, los bancos ofrecen algunos servicios y productos sin costo.

Además de las cuentas de ahorro, también son gratuitas las transferencias en pesos, la emisión de la tarjeta de débito, las adicionales de las tarjetas de crédito, el uso de la red de cajeros propia de cada banco, el retiro de efectivo en comercios y los programas de puntos.

No obstante, los opciones sin costos dependen de cada entidad y, en general, de cada paquete, de hecho, cuanto más caro es el "combo", más alternativas gratis recibe el cliente.

"Las cajas de ahorro en pesos son gratuitas en su apertura, mantenimiento y en la provisión de una tarjeta de débito. Puede generar costos la utilización de cajeros de otras entidades, la utilización de cajeros del exterior, depósitos de cheques o transferencias al exterior", aclara el Banco Central desde su sitio web.

Ezequiel Fanelli Evans, gerente de segmento Personas de Banco Galicia, comentó que el BCRA estableció la gratuidad de todas las cajas de ahorro en pesos y de las transferencias entre personas y especificó: "Sólo es necesario presentar el DNI. Esto potencia el acceso a los servicios financieros, en particular para quienes no poseen un domicilio o servicio público a su nombre. La simplificación aplica para cualquier usuario de servicios financieros que no tenga actividad comercial; y siempre y cuando éste no tenga otra cuenta de depósito abierta en el sistema financiero, no se trate de una persona expuesta políticamente, y los saldos y movimientos de su cuenta se encuentren dentro de ciertos límites".

Al respecto, Milagro Medrano, gerenta de Relaciones Institucionales y atención al cliente de Banco Macro, remarcó que entre una variedad de productos y servicios que son gratuitos para los clientes, se encuentran las extracciones de dinero "en cajeros automáticos de las cuentas sueldo, tanto en la red Banelco como Link, hasta el importante del salario".

Es decir que una vez superado el monto del sueldo es necesario estar atento sobre qué cajero se utiliza. En este punto también se centraron en Santander Río: "Las cuenta sueldo tienen todos los movimientos bonificados hasta el monto del salario".

Otras opciones gratuitas que destacan en Macro son la emisión de la primera chequera, la constitución de plazos fijos, el otorgamiento o la administración de préstamos y la precancelación de préstamos personales.

En cuanto a las excepciones por el tipo de producto, en Galicia la caja de ahorros en dólares está bonificada con la solicitud de un servicio bancario, mientras que en Banco Ciudad, si la cuenta pertenece a plan sueldo, la caja de ahorro en dólares es gratuita.

En el caso del ICBC, con el depósito del sueldo, la entidad ofrece dos opciones: un préstamo personal a tasa cero por 12 meses (por el monto del ingreso y cuyo valor máximo es $ 75.000) o hasta $ 6.000 pesos en productos adquiridos en el store electrónico del banco (ICBC Club).

Desde Itaú informaron que "todos los clientes que acreditan su sueldo pueden acceder a otras cuentas y servicios complementarios en forma gratuita", pero lo más llamativo es que "los clientes que no acrediten su sueldo pero realicen un depósito mensual recurrente con monto a convenir acceden a beneficios gratuitos similares".

Por su parte, desde Banco Provincia señalaron que la reposición de tarjeta de débito por desmagnetización es gratis, un dato importante, ya que si la reposición de un plástico, sea tarjeta de débito o crédito, es por robo o pérdida, los bancos suelen cobrarlo.

Sin embargo, Banco Supervielle es la excepción, además de que la primera tarjeta de débito es sin cargo, tanto las reimpresiones y las reposiciones por robo hurto y/o extravío también son gratis.

En HSBC detallaron que ofrecen servicios gratuitos según el segmento al que pertenezca el cliente: "Existen actualmente dos programas de bonificación de paquetes, uno por inversiones (plazos fijos y montos en cuentas en pesos y dólares), que permite bonificar el 100% o el 50% de la propuesta de servicios, cuando el cliente tiene determinados umbrales de depósitos; y otro programa, que bonifica por transaccionalidad: cantidad de débitos automáticos, consumos en tarjetas de crédito y saldos en cuentas (donde también existen umbrales a cumplir para bonificar la propuesta de servicios al 100%).

En tanto, desde el Banco Hipotecario expresaron que si bien "las cajas de ahorros sueltas, como la cuenta sueldo y los movimientos de la misma, es algo regulatorio y por tanto 100% bonificado en todos los bancos", el diferencial radica en la bonificación del mantenimiento de todos los paquetes de productos integrales a los que el cliente puede acceder si acredita haberes. "En el caso de Banco Hipotecario, cuando un cliente decide pasar la acreditación de su sueldo al banco, accede a una bonificación total de dicha comisión", dijeron fuentes de la entidad.

Finalmente, además de los servicios y productos que son gratuitos en el sistema financiero, sobresalen en BBVA Francés las chequeras bonificadas en los paquetes de alta gama, y en Banco Patagonia, la ventaja de la Cuenta Proveedores. "Aquellos proveedores de Banco Patagonia tienen apertura de cuenta corriente sin cargo, para agilizar sus cobros y pagos", detallaron desde la entidad.