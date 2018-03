Qué es el mercado gris de operaciones

Ayer el Gobierno colocó u$s 16.500 millones en cuatro bonos de entre 3 y 30 años. Aún no se lanzaron al mercado secundario y no tiene un precio de cotización oficial pero si se comenzaron a vender en el mercado gris de bonos.

Luego de que se conoce el valor de colocación de los instrumentos pueden trascurrir varios días hasta que se trasfiera los bonos a agentes colocadores y comiencen a cotizar en bolsa.

Sin embargo, hasta que dicha transferencia no se realice los títulos pueden negociarse en el Mercado Gris o de títulos valores a entregar, que es la etapa intermedia entre el cierre del proceso de suscripción y la salida a cotización en bolsa. En el mercado gris los valores aún no fueron transferidos.

Según comentaron operadores consultados por Cronista.com aún no se enviaron los prospectos de emisión al mercado y esto podría llevar algunos días más. Algunos estimas que esto estará listo para la semana próxima.

Además, luego el mercado de Valores debe aprobar la cotización de los bonos y asignarles una sigla que los identifique en las pantallas. Una vez realizado eso, los bonos estarán preparados para lanzarce al mercado secundario.

Hoy los bonos ya se negociaban en el mercado gris y según operadores consultados por Reuters lo hacían con precios de hasta u$s 3 superiores a los del lanzamiento. Pese a que los bonos se pueden comprar y vender en el mercado gris, no quedan constancia de estas operaciones y las mismas no están totalmente aseguradas.

En este caso, los agentes y Sociedades de Bolsa deberán obtener de sus comitentes una declaración expresa donde indiquen conocer y aceptar los términos de este tipo de operatoria.