Qué dijo el mercado sobre la salida de Dujovne y el desembarco de Lacunza

El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, renunció a su cargo y se transformo en el primer funcionario en dejar el Gobierno tras la crisis que desató la fuerte derrota del oficialismo en las elecciones PASO, que parecen dificultar una victoria de Mauricio Macri en octubre.

Para el mercado, la gestión de Dujovne fue mucho mejor a la que esperaban de este economista que, hasta su ingreso al Ejecutivo, era más conocido por su rol de columnista en televisión.

Consultados por El Cronista, coincidieron en que hizo una gestión aceptable pero reconocieron que su salida no alcanza para inyectar la confianza que precisa el mercado ni para mover el amperímetro en forma positiva.

“El lunes en realidad sabremos cómo va a reaccionar el mercado a la renuncia del ya exministro. Dujovne era un fusible que tenía que saltar en el Gobierno, porque tenía que ser alguien que le generará el menor costo político al presidente Macri”, señaló el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco.

“Dujovne trató de ordenar la economía todo lo que pudo, llevó un programa de juste fiscal bastante sobrio obviamente con consecuencias para la economía. Es una situación delicada y la gran incógnita que se preguntan todos es si esta salida es en realidad un rechazo de parte del exministro a hacer un ajuste de fondo estructural que pueda provenir de un pedido del FMI para terminar con los desembolsos, pero eso no lo sabemos”, analizó.

Leonardo Svirsky de BullMarket Brokers consideró que Dujovne "fue un excelente ministro, de los mejores" y destacó que "callado y con muy bajo perfirl hizo su trabajo".

"La salida de Dujovne y la entrada de Lacunza es seguir con el mismo perfil de ministro. El tema del acuerdo con el FMI no esta en duda, no creo que pase por ahí la medida, pero no creo que sea una mala noticia para el Fondo", opinó.

Sin embargo, destacó que "en el mercado todo cambio es una incertidumbre y todo va a estar volátil de acá a octubre cuando haya elecciones".

Lacunza por Dujovne.

"El cambio no es el ministro de economía, Dujovne hizo un excelente trabajo, Lacunza va a seguir haciéndolo. Creo que la mejor noticia para el mercado no pasa por el ministro de Hacienda, pasa por una eventual renuncia de Marcos Peña", planteó.

Mateo Reschini de LBO coincidió en que en general el mercado lamenta la salida de Dujovne ya que "los que al principio teníamos duda sobre el desempeño vimos que fue bastante mejor a lo esperado".

"La verdad es que se puso la baja del gasto al hombro, hizo todo lo que pudo y ante grandes convulsiones se quedó y pese a que hubo versiones de renuncia, se bancó dos negociaciones con el FMI", agregó.

Y resumió: "Hizo una buena gestión pero la gestión pública le pasó por encima. El pedía cambio hace rato".

Para Francisco Mendonça, socio de Dique 4 Cambios es difícil que a esta altura de la crisis la confianza en el Gobierno se de solamente con un cambio de ministro de Hacienda: "No creo que la salida de Dujovne impacte en las decisiones de los operadores. Aunque era una salida que él mercado esperaba hace mucho tiempo".

"Donde hoy está puesto el foco es que la gente no entre en pánico y tengamos una corrida sistémica de depósitos. Es una realidad que el 2001 y los fantasmas están vivos, pero hay que ser precavidos a la hora de opinar. No es el mismo momento, ni la misma situación de aquellos días negros para la vida de los argentinos", aclaró.

José Ignacio Bano, gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.com, planteó: “No sé si el cambio es tan relevante porque el nuevo ministro que ocupará el lugar de Dujovne es otra persona del Gobierno actual. No es que con esto se puede esperar grandes cambios. No es una figura superdestacada que por su renombre pueda cambiar la situación actual”.

“No me imagino que como consecuencia de este movimiento de nombres haya un volantazo o entre un aire fresco, ni nada tan relevante. Sobre todo teniendo en cuenta que hay que ver si llegan a la reelección o no, algo que hasta ahora todo hace parecer que en diciembre termina la era macrista, por lo que Lacunza va a estar un par de meses y nada más”, agregó.

E indicó: “Ojalá sea positivo, yo si bien no lo veo como algo negativo tampoco me parece que va a ser tomado como algo importante”.

En sintonía, el director de Futuro Bursátil, Santiago Llull, declaró que "era sabido que iba a haber algún cambio de Gabinete, de todas maneras parece que esto es solo un cambio de figuritas, es una forma de buscar un responsable de la política económica para que parezca que a partir de ahora van a hacer las cosas diferentes, pero es un cambio más que nada electoralista”.

“Están haciendo lo que sea para intentar lo imposible y a los ponchazos, hacer medidas económicas y cambios por dos meses no tiene sentido. Creo que los mercados lo van a tomar igual, no es que Dujovne es el padre del FMI, las conversaciones con el FMI las tiene cualquiera de los economistas porque es cómo llevar a cabo la política económica argentina", finalizó.

El analista financiero Ruben Ullua, opinó que esta salida "era un rumor desde el jueves que el mercado ya había digerido como una posibilidad".

"Sinceramente no creo que cambie la condición con el FMI, porque con las últimas medidas que tomó el Gobierno se sale claramente de los acuerdos y el mercado sabe que sin importar quién termine siendo el presidente se requerirá de una negociación", cuestionó.

Ullua pronosticó que el mercado "se mantendrá volátil en su comportamiento y cada noticia que se vaya sucediendo será motivo para prolongar la volatilidad".