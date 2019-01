Qué argumentos hay para apostar a las inversiones en pesos

Con la tasa de interes en torno al 59% y con el tipo de cambio en la zona inferior de la banda (incluso fuera de la banda por momentos), el debate sobre el carry trade se reaviva gracias a que la volatilidad cambiaria se detuvo. Una tasa de interés en pesos elevada con una caída en la volatilidad cambiaria vuelve a generar un cierto atractivo para diversificar la cartera y apostar armar estrategias en pesos. Ahora bien, luego de un 2018 en el cual tuvimos una devaluación del 50% la pregunta clave sería ¿cuáles son los argumentos para volver a apostar al peso en 2019?

Juan Manuel Pazos, Jefe Estratega de Puente sostiene que existen tres argumentos que podrían sustentar al armado de carry trade. Por un lado resalta cuestiones relacionadas con el objetivo de política económica del Gobierno de cara a las elecciones, otra relacionada con la demanda de divisas y una última vinculada con la oferta de dólares.

“Políticamente el Gobierno necesita que se estabilice la demanda de pesos y no tener otro escenario de volatilidad cambiaria. Para eso, se debe tener una tasa de interés en pesos por encima de la inflacion y de la expectativa de devaluacion. Con lo cual, la estrategia para ser relecto, requiere ofrecer retornos extraordinarios en pesos este año”, sostuvo Pazos.

Por otro lado, Pazos ve en la demanda de divisas en este 2019 otro argumento que fortalece una estrategia a favor del peso, encontrando una presión alcista menor por parte de los compradores de dólares. “En un contexto de recesión como el que nos encontramos y con una sociedad que ya se dolarizó el año pasado, sumado a un tipo de cambio real más alto, luce difícil que volvamos a tener meses de u$s 2000 millones de atesoramiento por mes”

Para Pazos, el factor electoral, sobretodo más cercano a la fecha, hará que la demanda vuelva a despertarse aunque difícilmente lo veamos nuevamente en niveles tan elevados como los vistos el 2018

Finalmente, existe según Pazos hay otro factor más bien relacionado con la oferta de divisas. “El año pasado, antes de que se quiebre el carry, la oferta del mercado de divisas estaba basada en dólares internacionales, los cuales tienden a ser muy volátiles. En cambio, este año la oferta de divisas está basada en un numero comercial mucho mejor, una recuperación del campo y dólares del FMI”.

Dadas las variables monetarias y económicas presentadas en el Copom, los analistas de Criteria consideraron que sigue siendo ideal continuar pensando en la idea de destinar parte del portfolio a pesos para inversores con tolerancia a la alta volatilidad. Ailin Do Pazo, analista de Criteria coincide con el Jefe Estratega de Puente y remarca que el equilibrio del mercado cambiario sigue siendo convalidado por los números que reporta el BCRA sobre el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) de noviembre.

Entre las causas que explican una estrategia a favor del peso se resaltan el hecho de que el déficit en turismo se corrió fuertemente en los últimos meses y dicha corrección aporta a la estabilidad del tipo de cambio.

“Para el sector servicios, la salida de divisas continuó en niveles similares a los de septiembre y octubre, en torno a u$s 400 millones. Esto se explica por la fuerte corrección que experimentó el rubro turismo ante la depreciación del peso. Así, en noviembre, el balance por turismo resultó en un déficit por u$s 326 millones, menos de la mitad de lo que representaba un año atrás”, comentó Ailin Do Pazo, analista de Criteria.

En cuanto a la oferta de dólares, Do Pazo señala que el déficit producto del intercambio comercial acumulado desde 2013 hasta 2018 parece comenzar a dar la vuelta.

“En noviembre, el superávit comercial alcanzó casi los u$s 1000 millones, reportando su mayor valor desde junio de 2014. La balanza comercial energética, a su vez, registró un superávit de u$s 200 millones, el segundo de forma consecutiva. Aún sin los datos de diciembre para poder completar el reporte anual, la balanza comercial registra un déficit de casi u$s 5.200 millones, notoriamente por debajo del déficit de 2017, que superó los u$s 7.500 millones”, comentó Do Pazo.

La fuerte devaluación hizo mas competitivos nuestros productos, a la vez que se encarecieron las importancias. Por otro lado, el factor recesivo golpeó a las importaciones, generando un rebalanceo en la cuenta comercial. Sobre este punto, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) coinciden con los analistas de Criteria y remarcaron en un informe que el ajuste económico de los últimos meses tuvo como contrapartida el inició de un proceso de reducción del déficit de Cuenta Corriente.

Mirando hacia adelante, desde PPI entienden que luego de este ajuste, la economía argentina está dando los pasos que van del desahorro público y privado, hacia el ahorro interno.

Entre las variables que resaltan, remarcan que, desde septiembre se verificó un superávit comercial creciente que hasta noviembre acumula unos u$s 1.569 millones, y estimándose que el de diciembre superaría fácilmente los u$s 800 millones.

“Un indicador muy diferente frente al déficit comercial acumulado de u$s 15.400 millones acumulados en los 18 meses previos. La reversión comercial, básicamente, se dio por contracción de importaciones (reflejo de la caída del PBI). En este viaje hacia el ahorro, la oferta exportadora es más lenta”, comentaron.

De esta manera, para los analistas de Portfolio Personal Inversiones, la oferta de dólares privados (de la mano de mayores exportaciones) comienza a cristalizarse lentamente.

En concreto, los operadores del mercado de a poco comienzan a incrementar nuevamente las apuestas al peso gracias a las altas tasas de interés y a que la oferta y demanda de dólares comienza a estabilizarse. El Gobierno pondrá todo el poder de fuego del Banco Central para contener otra corrida cambiaria, algo que podría colaborar en volver a pensar en el armado de estrategias de carry trade, en línea con lo que remarcaron los analistas de Criteria.