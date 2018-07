Qué aprender de los inversores exitosos para ‘surfear’ una crisis financiera

La incertidumbre que se instaló en los últimos meses en el mercado financiero, debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, sembró inseguridades en los ahorristas que se encuentran sin brújula ante un terreno que ofrece oportunidades, pero también que los expone a grandes riesgos. Ante esta situación, entran en la encrucijada de deshacerse de ciertos activos y comprar dolar para resguardarse o de redoblar la apuesta en la Bolsa. En ese contexto, puede resultar de mucha utilidad conocer el ABC de los inversores más exitosos para poner en práctica y ser más certeros en los negocios.

"A la hora de invertir es importante tener en cuenta, que no nos alcanza con el sentido común. Hay que estudiar y mucho. Y poder controlar nuestros sesgos cognitivos. Al analizar a los grandes inversores se observa que hacen muchas cosas al revés de lo que la mayoría de los inversores 'amateurs' hacen. Y es por ello que son ellos los billonarios", sostuvo el autor del libro recientemente publicado 'Grandes inversores, secretos revelados', Marcelo Abad en diálogo con El Cronista.

Según el administrador de carteras de inversión de InvertirOnline, los inversores exitosos "se aprovechan de las oportunidades que de tanto en tanto deja el mercado cuando se pone en modo extremo (crisis o booms). O bien aprovechan situaciones coyunturales subsanables de una industria o mejor aún de una empresa. Tienen claro que el precio de una acción es lo que uno paga, y valor es lo que uno obtiene".

"Se quedan invertidos por largo tiempo, aprovechando que el mercado es un casino invertido: cuando más tiempo participas más te paga por estar asumiendo riesgo empresario. Y saben que es muy diferente invertir que especula", detalló Abad.

Además, el analista destacó que "piensan a largo plazo, ya que es la manera de hacer jugar a favor el milagro de la capitalización compuesta, que como dice Einstein es una maravilla".

Otra de las características que los diferencia del resto es que "son defensivos", indicó Abad. "Como dice el inversor y empresario estadounidense Warren Buffett: primera regla no perder. Segunda regla respetar la primera. Una caída de 50% requiere matemáticamente de una suba del 100% para recuperarse".

También detalló que muchos de ellos no miran al riesgo como volatilidad, "para ellos el riesgo es la pérdida de capital permanente y para evitarlo hay que comprar barato (riesgo de valuación), elegir bien (riesgo de negocio), y minimizar el riesgo de default (riesgo de crédito). La llamada trinidad del riesgo de Ben Graham".

"Buscan minimizar la rotación de la cartera y los costos friccionales. Para eso es importante elegir bien, y buscar brokers que sean económicos", aconsejó el analista financiero de Invertir Online.

Abad explicó que "si bien se diversifican, no abusan de eso. Con 17 activos se aprovecha el 95% del efecto de la diversificación. Es lo que se llama "focus investing". La única forma de batir el mercado es eligiendo bien y no comprarse todo si no van a obtener resultados iguales a los del índice".

"Por último, compran más porcentaje en su cartera de los activos donde encuentran mayor margen de seguridad, es decir donde el valor es muy superior al precio que pagan. Para ello utilizan intuitivamente el concepto de "Kelly criterion". Es decir que sus carteras no están divididas en porciones iguales", agregó.

No obstante, aclaró que existen diferencias entre los distintos inversores estudiados en el libro, haciendo distinto énfasis en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, "Peter Lynch compra empresas que crecen, Howard Marks busca empresas en problemas que se van a recuperar y Buffett busca monopolios u oligopolios. Pero podemos decir que los puntos anteriores son claramente patrones comunes"



MITOS Y VERDADES

A ser consultado sobre los mitos y verdades sobre los hábitos de inversiones para obtener resultados exitosos, Abad señaló: "Creo que sus resultados son obtenidos gracias a sus hábitos que son bien diferentes al resto. Lo bueno es que uno puede cambiar aprendiendo de ellos".

Entre los "hábitos más sanos" que detecto de estos grandes gurúes de las finanzas, destacó: "estudiar bien antes de comprar les ayuda a tener el temple necesario para mantenerse firme cuando todos dudan. O la seguridad para comprar cuando nadie se anima a comprar. Son conscientes de sus sesgos cognitivos, como el exceso de optimismo, anclaje, y otros citados en el libro. Y ello les permite manejar la predecible irracionalidad que tenemos los humanos, demostrada por el premio nobel Khaneman y Tversky. En general son humildes. Usan filtros y checklist, para minimizar los errores que saben van a tener, y aprender de los mismos".

"Peter Lynch, empresario e inversor estadounidense, hizo 29% anual por 15 años, errando en 45% de sus elecciones. Hacen apuestas asimétricas favorables. Leen mucho, estudian y piensan aplicando modelos mentales. Tienen mucha paciencia. Saben esperar la oportunidad. Son contrarios. Y cuando todo está caro, no se avergüenzan de tener efectivo en mano, que les va a servir para ir de shopping cuando el miedo impera y todos vendan desahuciados, porque no saben el valor de las cosas, y en lugar de servirse del mercado, se enloquecen con él", reveló Abad.

Según el autor del libro que promete revelar los secretos exitosos de inversión consideró que "el mito se construye a partir de los resultados concretos que se pueden comprobar. Todos queremos tener esos resultados, pero pocos hacemos el esfuerzo que ellos hacen".

CÓMO REACCIONAN ANTE UNA CRISIS FINANCIERA



Por otro lado, al hacer referencia sobre cómo actuar en momentos de crisis financiera, como por el que atraviesa hoy el país, planteó que "si bien los extremos del ciclo, son los más fáciles de identificar, no es posible acertar cual va a ser el máximo o el mínimo, y eso obviamente aterra, ya que al no saber cuándo termina una baja, nadie se anima a entrar. Es por eso que en las crisis cuando la mayoría vende son sólo los fríos y calculadores inversores del tipo que estudio en el libro los que están entrando en algún momento, poniéndole fin a la caída".

"Para ello, uno no tiene que enfocarse en generalidades, o en asuntos macroeconómicos que son impredecibles. Sino que hay que analizar caso por caso, haciendo análisis bottom-up y buscar oportunidades. Porque va a haber de seguro empresas que van a salir de la crisis con vida (por su buena situación crediticia y de negocios), y que están subvaluadas por la sobrerreación que el miedo genera en el comportamiento de las masas", aconsejó.

"Sólo se necesita de paciencia, para que una vez finalizado el temporal, empiece nuevamente un ciclo favorable y llegue de nuevo el día del reconocimiento de que otra vez se exageró y que no era el fin del mundo", aseguró el analista.

Pero insistió que para lograrlo "hay que enfocarse en el valor y saber esperar. Y si sigue bajando, comprar más. Dice Buffett: 'se miedoso cuando otros son codiciosos y codiciosos cuando los otros tienen miedo'".

"Es fácil de decir, pero difícil de hacer. Por eso no son muchos los que hacen fortuna en la bolsa", apuntó.

INVERTIR DE DÓLARES, UNA "PÉRDIDA ASEGURADA"



Al finalizar, Abad se explayó sobre la reacción más común entre los argentinos de dolarizarse cuando entran en pánico frente a una crisis financiera: "Comprar dólares y ponerlos en una caja de seguridad, o debajo del colchón, como hacen muchos en el país es una pérdida segura, que se hace más evidente si vemos el efecto en un período largo".

"La pérdida se da por la caída del poder adquisitivo causada por la inflación americana. Tener sólo 10 años el dinero físico inmovilizado al 2% de inflación anual, nos genera una pérdida de poder de compra del 22%, por efecto de la capitalización. Y si la inflación sube un poco más que es lo que se espera, la cosa es aún peor. Por lo que es una alternativa empobrecedora. Les recomiendo la lectura de las páginas 18 y 19 de la carta de accionistas de Berkshire Hathaway: "Como minimizar los retornos". Invertir en acciones es lejos la mejor opción. Siempre que entremos en un buen momento, diversifiquemos e invirtamos a largo plazo".

A modo de ejemplo, Abad hizo una la comparación entre el período 1965 a 2017, que es desde que Warren Buffett empieza a invertir con su firma Berkshire Hathaway (símbolo BRK-A):

En consecuencia, explicó que "si hubiésemos puesto u$s 10.000 en el colchón en 1965, el poder adquisitivo en bienes sería hoy de casi un tercio. Necesitaríamos u$s 28.000 para comprar algo que valía 10.000 entonces".

"El hacer una estrategia pasiva, con el S&P que rindió 9,9% (casi 10%) nos daba: 142 veces el capital inicial. Y ni pensar el que tuvo la suerte de comprar BRK A: el milagro de la capitalización compuesta, lo convirtió en $193 millones. Aunque cueste creerlo. Así se hizo la fortuna de Buffett. Ahora ya es tan grande que no puede repetir esas rentabilidades", contó.

"Con batir el mercado por 5% anual (ser medio Buffett), que es algo muy desafiante, los u$s 10.000 se convierten en u$s 14 millones en 52 años", agregó

"Este efecto es más fuerte cuando más tiempo pasa. Pero en períodos más "humanos" también funciona muy bien", concluyó.