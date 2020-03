Qué activos financieros suben mientras caen las bolsas del mundo

Los mercados mundiales se encuentran en un estado de pánico total por los impactos económicos que pueden surgir de la crisis del coronavirus. Los inversores buscan desarmar posiciones de activos de riesgo e intensificar sus posiciones en activos de cobertura. La estrategia es también conocida como 'fly to quality', o salto a la calidad. Si los inversores venden activos de riesgo y compran activos seguros, el precio de los primeros cae y sube el valor de los segundos. Ahora bien, ¿qué sube cuando todo cae?

Cuando el pánico se apodera de los mercados, el efecto negativo más visible es ver como las acciones de todo el mundo caen a medida que los inversores buscan deshacerse de esta clase de activos. En el comienzo de semana, el mercado abrió con pérdidas de más de 8%.

Las bolsas europeas también reflejaron el pánico con retrocesos significativos. El Stoxx600, con las 600 acciones más importantes de Europa perdida 7,9%. La bolsa italiana fue de mayores caídas con un retroceso del 11,85%.

Esto implica que las acciones a nivel global reflejan caídas importantes producto de que los inversores están vendiendo esta clase de activos. Ahora bien, una vez que venden, ¿hacia dónde va el dinero? Los inversores necesariamente deben posicionarse en otra clase de activos que les asegure resguardo en un contexto de volatilidad. Al desarmar posiciones de riesgo y comprar activos seguros, los inversores buscan un salto de calidad.

Bonos del tesoro americano y alemán

Los primeros activos que suelen elegir los inversores son los de mejor calidad crediticia mundial. Entre ellos se destacan los bonos del tesoro americano y los bonos europeos. Hasta finales de 2019, la curva americana operaba con tasas de 1,47% en el extremo más corto, 1,91% a 10 años y 2,4% a 30 años. Hoy las tasas son radicalmente menores.

Los rendimientos de la curva americana cayeron en lo que va del año 89 puntos básicos en el extremo más corto, 130 puntos básicos a 2 años, 150 puntos básicos a 10 años y 152 puntos básicos a 30 años. Esto implica subas importantes para los bonos americanos. Desde que inició la crisis relacionada con el coronavirus, los bonos del tesoro americano a 2 años subieron 2,5% mientras que los bonos del tesoro a 10 años subieron 9,3%.

Los bonos alemanes también muestran una dinámica similar, con caídas de su tasa desde -0,2% a comienzo de año hasta niveles de -0,88% actuales. Las tasas de la mayor parte de los bonos soberanos eueropeos se hunden en rendimentos negativos, lo que significa que el inversor opta por perder dinero por estar posicionado en un activo que le ofrece cierto grado de seguro.

Euro y yen

Otro de los activos que suele funcionar como cobertura es el euro y el yen. Mientras las acciones caen a nivel mundial, el yen japones ha mostrado una fuerte apreciación, al ser considerado una moneda de cobertura a nivel mundial y por ello es que cuando el mundo bursátil se desploma, los inversores se refiguan en dicha moneda, haciendo que la misma se aprecie. Mientras que el S&P500 cayo 17% desde el techo hasta los valores actuales, el yen se aprecio un 9%.

Algo similar ocurrió recientemente con el euro que, durante el derrape de Wall Street pasó de u$s 1,08 hasta 1,14, subiendo 6% desde que se inicio la crisis financiera global producto de los temores relacionados con el coronavirus.

Dólar en mercados emergentes

En los mercados emergentes, el dólar funciona como cobertura. Por ello, se producen fuertes subas del dólar en Brasil con avances del 2,4%, en México (4,95%), Rusia (7,65%). El dólar en Chile y Colombia sube 1,7% y 5,75% respectivamente. En sudafrica el dólar sube 1,8%. Así y todo, el dólar no funciona como cobertura en los mercados desarrollados y se observa como el dólar index, cae hoy 0,9%.

Oro

El oro es uno de los activos que funcionó recientemente como cobertura a las grandes caídas en las acciones americanas. En lo que va del año, el metal precioso subió 9,8% mientras que las acciones americanas mostraron retrocesos mayores al 17%.

Si bien el oro suele funcionar como cobertura, la realidad es que en otras crisis no fue tan efectivo. Durante 2008 el metal proceso también supo caer, en línea con las perdidas mostradas por todos los demás activos financieros mundiales, en medio de la crisis subprime. Por otro lado, vale la pena remarcar que la suba del oro no se limita a lo que viene haciendo en 2020 sino que su dinámica alcista se inicio en 2015 cuando toco un mínimo de u$s 1050 la onza y desde entonces acumula un avance de 59%. En el mismo periodo, el S&P 500 avanzó un 50%.

Investment grade

Mientras la crisis de coronavirus genera temores sobre los riesgos económicos y recesivos que la misma puede desatar, los inversores buscan posicionarse en bonos corporativos de buena calificación crediticia. Por ello, los bonos investment grade suelen funcionar como una cobertura parcial en medio de la crisis financiera. Los ETF que siguen a está clase de bonos subieron 3,5% en lo que va del año.

Indice de Volatilidad

Mientras las acciones a nivel mundial derrapan, la volatilidad va en ascenso. Por ello es que es natural ver cada vez que cae el mercado bursátil, que el índice que mide la volatilidad en el mercado tiende a subir. El Vix, o índice de volatilidad, se multiplicó por cuatro, subiendo 300% al pasar de 14 puntos a los actuales 56 puntos. Los inversores pueden apostar a la volatilidad al comprar activos que siguen la tendencia que tendrá el indice de volatilidad, comprando o vendiendo tal indicador.