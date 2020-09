Qué Cedears comprar para dolarizar carteras sin volatilidad

Tras la implementación del súper cepo al dólar, las restricciones para acceder a la divisa son cada vez mayores. Por ello es que el dólar blue pegó un salto y se acomodó en niveles de $140 de manera inmediata a la medida anunciada por el Banco Central (BCRA). Dentro del limitado menú para dolarizar portafolios, todavía existen activos como los Cedears, que siguen la evolución de las acciones en Wall Street y están atados a la dinámica que tenga el dólar contado con liquidación.

Los Cedears (sigla de Certificados de Depósito argentinos) son títulos que representan acciones de empresas cotizantes en los mercados internacionales y que pueden ser negociados en Byma. El volumen de estos activos creció mas del 450% en el último año y gracias al desarrollo aplicado por Byma, los inversores pueden invertir en acciones de Wall Street .

Entre ellas se destacan las acciones tecnológicas como MercadoLibre , Apple , Tesla , Amazon , Microsoft , Facebook o Intel. También podemos encontrar acciones del sector financiero en EE.UU. como WellsFargo, Bank of America, JP Morgan, Visa, Citi, entre otros.

Entre otros nombres más tradicionales, se pueden encontrar Disney, Coca Cola, Mc Donalds, Walmart, Boeing o Pfizer. Por otro lado, también se pueden comprar acciones brasileras como Banco Bradesco, Itaú, Petrobras y Vale.

Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones explicó que en el último tiempo creció notablemente el volumen de operaciones de los Cedears, motivados principalmente por la pérdida de atractivo de los activos argentinos, combinado con la dificultad para mantener el valor de los ahorros.

“Los que invierten en ellos están dispuestos a asumir el riesgo de las acciones del exterior, que habitualmente se considera un activo de alto riesgo, con tal de ganar exposición al dólar . De momento su operatoria no se vio complicada puesto que se trata de instrumentos en pesos 100%”, sostuvo.

Sin impactos tras el supercepo

Las nuevas restricciones cambiarias no afectaron a la operatoria de Cedears y siguen siendo por ahora un vehículo para indexar los pesos al dólar contado con liquidación. Tendrán entonces la volatilidad del dólar y también la volatilidad que sufran las acciones en Wall Street.

Julio Calcagnino, analista de mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica destacó que las nuevas restricciones cambiarías no afectan a la operatoria de Cedears. Adicionalmente, el especialista remarcó que estos certificados no dejan de ser un activo de renta variable, ergo un activo de riesgo naturalmente volátil y no un “safe haven asset”.

“El precio no depende sólo del tipo de cambio implícito sino también de la dinámica de los mercados internacionales. Esto implica además que ante venta de bonos por parte del BCRA para acortar la brecha, el instrumento pierda rentabilidad en dólares. El hecho de la pobre performance de las acciones locales y las tasas poco competitivas favorecieron los flujos hacia el producto. Veo poco probable que posibles flujos de salida en dólares desde bonos corporativos en dólares sean canalizados en este segmento, como así tampoco veo posible un reemplazo de la demanda de dólar billete contra el instrumento”, remarcó Calcagnino.

Pablo Haro, Portfolio Advisor de Grupo SBS sostuvo que las nuevas medidas adoptadas por el BCRA obligan a los ahorristas a buscar nuevas alternativas de inversión: “Vemos que en este contexto cobran aún mayor relevancia las distintas herramientas que ofrece el mercado de capitales local. Entre ellas, una de las opciones destacadas en los últimos meses es el Cedear, y creemos que esta es una tendencia que seguramente sigamos viendo crecer".

"Las últimas medidas no tuvieron impacto en la operatoria de Cedears. Ayer el volumen operado en la Bolsa fue de $ 1.363 millones, y pudimos ver fluida liquidez a lo largo de la rueda. Luego de la corrección que vimos en los últimos días en papeles como Amazon (-15%) o Mercado Libre (-20%), vemos atractivo este sector con un horizonte de inversión de mediano plazo”, comentó Haro.

Por su parte, los analistas de Bull Market Brokers señalaron que los Cedears fueron excluidos del mega cepo que impusieron.

“Los Cedears se negocian en pesos y es un instrumento que servirá para dolarizar carteras, sobre todo para los deudores de tarjetas de crédito, deudores UVA, y todo aquel que tiene una deuda subsidiada con el Gobierno y no puede demandar los 200 dólares ni hacer dólar MEP . Las únicas dos alternativas que tiene son ir al blue o ir a un Cedears. Si se está ahorrando en dólares, los Cedear son un buen instrumento "puente" porque es más barato que el blue, y sirve de espera hasta que se saque el subsidio de la deuda de encima y pueda dolarizar por dólar MEP ”, comentaron.

Cedears con baja volatilidad

Dado que en el fondo, los Cedears están atados a la evolución de una acción que cotiza en Wall Street, habrá que ser selectivos a la hora de invertir en uno u otro papel. Típicamente el inversor que busca dolarizar carteras no necesariamente quiere comprar acciones. Estas son activos con volatilidad y puede que no estén asociadas al perfil de riesgo del inversor que busca simplemente indexar sus pesos al tipo de cambio. Sin embargo, mediante Cedears se puede armar una cartera con baja volatilidad.

Manuel Carpintero, portfolio manager de Nash Inversiones sostuvo que si bien la compra de Cedears no es comprar dólares físicos, se puede igualmente armar una cartera con dichos instrumentos de baja volatilidad.

“Los Cedears es un buen instrumento para dolarizar portafolios. Sin embargo, no es lo mismo que comprar dólares ya que en el fondo se están comprando acciones. Sin embargo, para buscar papeles de baja volatilidad, el inversor puede comprar papeles más defensivos. En ese listado aparecen como Coca Cola, Mc Donalds, Johnson and Johnson y Wal Mart. Esa cartera de baja volatilidad es una buena vía para dolarizar carteras via Cedears”

Desde Bull Market coinciden con Carpintero y remarcan que no cualquier Cedears es óptimo para dolarizar, porque hay un riesgo de subyacente.

“Es preferible una Coca Cola, , Wal Mart, McDonald que una Tesla o una Apple. Creemos que a mediano plazo los Cedears concentrarán el grueso de los negocios en Buenos Aires, y es la manera de indexar pesos a un tipo de cambio libre. Al fin de cuenta el día que todo esto se libere, el dólar contado con liquidación y el MEP ajustarán al precio más caro, que es el Blue, por lo tanto nos estamos ahorrando unos bastantes pesos comprando Cedears para dolarizar a futuro”, dijeron desde Bull Market.