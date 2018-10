Pymes piden que BCRA deje a bancos usar encajes para refinanciar deudas

El presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, le entregó al presidente Mauricio Macri y el ministro de Producción, Dante Sica, una carta con un pedido para que el Banco Central deje que los bancos usen los encajes, dinero que tienen inmovilizado, para refinanciar la deuda de las pymes, que asciende a $ 490.000 millones. De ese total, $ 250.000 millones es deuda con los bancos y $ 240.000 millones con la AFIP, ARBA y demás organismos municipales, provinciales y nacionales. La premisa es que puedan prestarle a una tasa del 24% a tres años de plazo.

"No podemos dejar de pedir lo que necesitamos, ya que es la solución para que se reactive el mercado interno. Queremos usar al BICE, que es un banco de desarrollo, para que las pymes puedan refinanciar deudas con distintas organismos estatales, como AFIP y ARBA, a 48 meses, con un año de gracia, de modo de hacer una moratoria", propuso el secretario de CAME, Alberto Kahale, en el seminario Bank Pymes 2018.

"La AFIP te embarga y para levantar el embargo tenés que pagar a un abogado externo, y hasta que no terminás de pagar no podés hacer nada, pero cuando te retienen ingresos brutos pasan meses sin devolvértelos, mientras que si te atrasás tenés punitorios impagables", se quejó, y agregó que las pymes no sólo son las que más empleos dan, sino también las que más tributan.

Además, comentó que las tasas son inviables y "no se puede seguir con este esquema de financiamiento, ya que la tasa excesiva atenta contra el consumo. No puede ser que no se tiene en cuenta a la producción que es la que en definitiva termina dando empleo".