Proyectan que los bancos desarmarán unos $ 260.000 millones en Leliq

El Banco Central (BCRA) volvió a anunciar ayer un paquete de medidas con las que pretende calmar la demanda de dólares y evitar así que se sigan consumiendo sus reservas. La novedad saliente, sin embargo, fue estas últimas decisiones buscaron frenar el goteo ya no desde nuevas restricciones, sino a través de un incentivo para el ahorro en moneda local.

Con el objetivo de “incrementar el atractivo de los instrumentos financieros en moneda local de corto plazo”, la autoridad monetaria sumó un aumento de cinco puntos porcentuales en el rendimiento de los Pases pasivos, al llevar la tasa al 24%. Pero a diferencia de lo que se especulaba, no hizo lo propio con el rendimiento de la Leliq, que se mantuvo en 38%, tasa que exhibe desde marzo. Tampoco modificó las tasas mínimas garantizadas para los plazos fijos minoristas.

La entidad que preside Miguel Pesce sí determinó, en cambio, que los bancos deberán reducir en 20 puntos porcentuales su posición neta excedente en Leliq respecto promedio mensual de saldos diarios registrado en septiembre.

“Lo que hace el BCRA es decirle a los bancos que salgan de Leliq y se coloquen en pases. Es decir, que salgan de instrumentos a siete días y pasen a otros de un día. Lo que busca es aceitar el mecanismo de transmisión”, explicó Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. “¿Cómo se traslada al ahorrista? La idea es que a partir de esto no haya una ganancia para los bancos, sino que se traslade a la tasa de interés de plazos fijos. Ahí el mecanismo es que el Banco Nación, que es un banco público y no tiene como objetivo maximizar la ganancia, suba la tasa de interés de los plazos fijos y que eso fuerce a que los privados lo imiten, dado que ahora uno puede poner un plazo fijo donde quiere”, agregó.

“El Gobierno cambia el enfoque. De medidas restrictivas pasan a otras que buscan premiar al que quiera ahorrar en pesos”, resumió Rajnerman.

Hasta el 30 de septiembre, el stock total de Leliq ascendía a $ 1.842.807 millones y el de Pases pasivos, a $ 715.960 millones. Es decir, el Central pagaba una tasa del 38% para el 72% de sus pasivos remunerados, y un una tasa del 19% para el 28% restante.

Tras la medida informada ayer, los bancos deberán desarmar sus tenencias de Leliq excedentes por unos $ 260.000 millones, según proyectó Federico Furiase, director de Eco Go. Con la reducción, y suponiendo que todo el stock de Leliq pase directamente a Pases, el BCRA pasará a pagar una tasa del 38% para el 62% de sus pasivos remunerados y una tasa del 24% para el 38% restante.

“Prácticamente no cambia la tasa promedio ponderada que reciben los bancos de los pasivos remunerados del BCRA, que se mantiene en la zona de 32,7%”, aclaró Furiase ante este escenario. Es por ello que explicó: “No vemos que esto se traduzca en un aumento de las tasas pasivas que paga el BCRA en términos de Badlar”.

“A priori las medidas de ayer no mejoran la tasa pasiva que ofrecen los bancos a los clientes. Cambian la composición de pasivos remunerados, pero no modifican la ecuación”, suma Juan Ignacio Paolicchi, también de Eco Go.

Otro potencial destino para el stock de Leliq desarmado por los bancos serían los recientemente anunciados títulos dólar linked, que emitirá la Secretaría de Finanzas desde la semana próxima. Desde el mercado ven atractivo a este instrumento, en el caso de que no haya un desdoblamiento.

“La entrada de bancos a títulos del Tesoro dependerá de las condiciones de liquidez del instrumento y de la expectativa de desdoblamiento del tipo de cambio”, comentó Furiase. Pero luego, recordó: “Para el mercado, históricamente el riesgo soberano es mayor al riesgo Banco Central, mientras que la liquidez que tienen estos instrumentos del Tesoro es mucho menor que la que pueden tener los del BCRA”.