Provincias alistan emisiones de bonos pendientes de definición holdout

El anuncio de un arreglo con los holdouts daría la bandera de largada para que las provincias emitan bonos en el mercado internacional para cubrir los agujeros fiscales. La provincia de Buenos Aires es la que hará punta, incluso antes de que se deroguen las leyes que impiden saldar el acuerdo, ya que igualmente obtendría una reducción de la tasa de financiamiento.



Varias provincias obtuvieron las autorizaciones de las legislaturas provinciales y de la Nación y ya estuvieron sondeando el mercado para emitir deuda ante el apuro de obtener financiamiento para cubrir los rojos fiscales.

Pero esperar que se abriera la ventana entre el anuncio de un acuerdo y la derogación de la ley cerrojo y de pago soberano y transitar la volatilidad internacional permitirá ahora recortar un poco más la tasa de financiamiento, que hoy para la Provincia es del 9%.



Según coincidieron fuentes de mercado, en marzo la Provincia tratará de captar unos u$s 1.000 millones, quizá en dos tramos de u$s 500 millones. Sería la primera emisión del programa de financiamiento del año, por lo que en el mercado se prevé que si por algún motivo el anuncio con los holdouts se dilatara, la colocación no pasaría de marzo.



Se entiende que debería pagar entre 100 y 150 puntos básicos por arriba del rendimiento del Bonar 24, por lo que se estima que tras el arreglo podría bajar entonces a 7,5-8%. Gracias a que la Provincia y la Nación tienen el mismo signo político, el mercado comenzó a vincularlas bajándole el riesgo a las emisiones del gobierno de María Eugenia Vidal.



"Ya habíamos tendido los contactos y la estrategia estaba marcada", dijeron voceros de la Provincia, y explicaron que pudieron esperar al anuncio de arreglo con los holdouts, gracias a las cuatro emisiones de letras del Tesoro y del bono para proveedores.



Y aunque el consorcio de bancos estaría integrado por HSBC, JP Morgan y Citi, en la Provincia explicaron que todavía están evaluando incorporar más entidades. Si la emisión de la Provincia resulta positiva, detrás saldrán el resto de los subsoberanos necesitados. Un total de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.



Según la consultora Evaluecon, las provincias que ya cuentan con la autorización para emitir son Salta (u$s 300 millones), Entre Ríos u$s 200 millones, Mendoza u$s 300 millones y Neuquén u$s 250/300 millones. También Chubut llamó a licitación a un pool de bancos para emitir unos u$s 650 millones.



Este año será el de las emisiones del soberano y de los subsoberanos. Según explicaron en los bancos, la demanda corporativa es mínima. "Vienen a full todas las provincias. Están esperando que se cierre con los holdouts para ya salir", dijo un ejecutivo.



Mendoza y Chubut son dos de las provincias más necesitadas. Esta última provincia junto con Neuquén, la cual también tiene todo preparado para salir, son provincias muy ligadas al precio del petróleo, que está en crisis a nivel internacional y deteriora el contexto de salida.



La demanda de los bonos argentinos sigue en manos de hedge funds, en la medida que el país no mejore las calificaciones de deuda. Pero se prevé que la firma del acuerdo con los holdouts y el apoyo internacional de los presidentes de EE.UU. y Francia podría generar un marzo muy propicio para las emisiones argentinas.



Y aunque la Nación ya anunció que emitirá unos u$s 15.000 millones para pagarle a los fondos buitre, se entiende que la demanda irá por otro carril y no entorpecerá el financiamiento provincial.