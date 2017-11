Pros y contras de la reforma tributaria desde la mirada de analistas de mercado

El Gobierno presentó su plan de reforma del sistema tributario que era esperado por distintos sectores de la economía y como en toda modificación, donde se tocan intereses, se alzan voces a favor y en contra. En el mercado, los analistas financieros tienen distintas visiones sobre el impacto del impuesto a la renta financiera.

“Hay dos formas en que el nuevo impuesto puede impactar en los mercados. En primer lugar, si el Banco Central decide subir la tasa para mantener una tasa real implícita en la curva de Lebacs en torno al 10%. Dicho movimiento favorecerá a los bonos Badlar, especialmente en un contexto donde probablemente los inversores no residentes, que son aquellos que fijan el precio de dichos instrumentos, no vean cambios en su tratamiento fiscal”, explicó el equipo de Estrategia & Research de Puente. Además agregaron: “en segundo lugar, el impuesto reduce el retorno de los activos argentinos para los residentes locales en comparación a los activos del resto del mundo, los cuales esperamos que continúen tributando la misma tasa. En nuestra opinión, sin embargo, el impacto de esta segunda cuestión debería ser bajo, dado que los residentes locales no son los agentes de formación de los precios y, aún luego de impuestos, el retorno de los activos argentinos continuará resultando muy atractivo respecto a los activos del resto del mundo”.

Según anunció el ministro de Hacienda Nicolas Dujovne, el gravamen comenzará a aplicarse a partir de una rentabilidad anual de $ 52.000 y la alícuota será de 5 por ciento para inversiones en pesos de renta fija, mientras que se eleva al 15 por ciento para rendimientos de instrumentos en moneda extranjera o indexados y de otra renta financiera.

Pese a que los montos definitivos sobre los mínimos no imponibles serán definidos mediante la reglamentación de la ley Dujovne estimó que este impuesto “no impactará” en el mercado interno y señaló que “sin este tributo el mercado financiera argentino es de apenas de 15 por ciento del PBI”.

Sin embargo, algunas analistas observan con prudencia los anuncios y son algo más pesimistas sobre el impacto de esta medida. Creen que el daño hacia el mercado financiero será mayor que el beneficio.

“De incorporarse un impuesto sobre los intereses, el ahorrista exigirá de manera lógica y automática una tasa de interés más elevada que compense el nuevo tributo que deberá abonar y los bancos que reciban esos depósitos trasladarán la mayor tasa a los créditos que otorguen”, destacaron desde First Capital Group. Además, desde la consultora creen que “Argentina necesita más ingreso de capitales. El ahorro es la fuente de la inversión. Si se afecta negativamente al primero, consecuentemente, se deteriora el segundo. Adicionalmente, se podría producir una caída en los depósitos, en las colocaciones de Lebacs y la emisión de bonos corporativos”.

La primera reacción en el mercado fue de cautela y eso se reflejó en el precio del dólar en la city porteña y el movimiento en las acciones y bonos de La Bolsa. Ahora en las mesas de operaciones esperan que comiencen el debate en el Congreso debido a que allí el proyecto enviado por el Gobierno podría introducir cambios.

“Nuestra primera impresión de este plan fiscal es que es un primer paso digno de elogio para abordar el problema de Argentina. Esto debería comenzar a permitir que Argentina haga la transición de una economía de consumo a un modelo de crecimiento más equilibrado que pueda atraer inversión extranjera directa y mayores niveles de inversión interna”, sostienen en Balanz Capital pero alertan que “a pesar de esta lectura positiva, los impactos a corto plazo en la dinámica de crecimiento de Argentina son negativos. La clase media y media alta, que impulsan el consumo, recibirán un impuesto sobre la renta financiera que anteriormente estaban exentas. Además, los propietarios pagarán sustancialmente más impuestos a la propiedad al mismo tiempo que los gastos de electricidad, gas y condominio se dispararán”.