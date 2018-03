Pronostican que para las elecciones de octubre el dólar se acercará a $ 17

El tipo de cambio permanece cerca de los niveles mínimos del año, sin embargo en el segundo semestre se espera que finalmente despierte de su letargo: los expertos ven un dólar cercano a $ 17 en octubre, cuando se lleven a cabo las elecciones legislativas.

Ayer el billete verde se vendió a precios de entre $ 15,40 y $ 15,50 en la City porteña, apenas por encima de los valores del miércoles. Es que en el terreno mayorista tan solo se había encarecido en un centavo, al terminar en $ 15,20.

Si bien en la actualidad sobran dólares gracias a la cosecha y a las colocaciones de deuda, después de julio el escenario será otro. No obstante, a diferencia de lo que sucedía durante la administración kirchnerista, los comicios no serían un factor de desestabilización para el tipo de cambio; al menos eso creen los expertos. En Argentina las elecciones siempre son consideradas un factor de riesgo, pero esta vez no se espera una presión que resulte alarmante.

Entre los pronósticos de los especialistas se encuentra el del Estudio Bein en un extremo y el de Econviews en el otro, ya que Marina Dal Poggetto, economista de Bein, estima que el dólar podrá costar $ 16,60 en octubre y la consultora dirigida por Miguel Kiguel proyecta $ 17,70 para fin de septiembre y $ 18 para fin de octubre.

"Creemos que en el caso de que haya mayor presión debido a las elecciones el Banco Central estará dispuesto a entregar parte de los dólares que compró", comentó Dal Poggetto. Por su parte, Econviews indicó en su informe que esperan una "menor depreciación en el corto plazo y un rebote del dólar en el tercer trimestre del año frente a una esperable cobertura vía dolarización de carteras previo a las elecciones".

En cambio, el pronóstico del director de Orlando Ferreres y Asociados Fausto Spotorno se encuentra en un punto intermedio: un dólar a $ 17,10 durante los comicios.

Por otro lado, el relevamiento de abril de Focus Economics prevé que la moneda de Estados Unidos valdrá $ 16,77 a fines del tercer trimestre, es decir, a fin de septiembre, y calcula que el promedio durante el cuarto trimestre será de $ 17,12.

Asimismo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) no muestra el dato de octubre, pero ya para septiembre proyecta un dólar de $ 16,80. En tanto, ayer en el mercado de Rofex se negociaron futuros a octubre por $ 16.93.

Para Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios, el dólar seguirá "planchado" y "con escasas chances de reaccionar" durante los próximos meses, mientras que a partir del segundo semestre, con el programa financiero finalizado, sí cree que podría haber más movimiento.

"Probablemente veamos más dolarización de carteras como consecuencia de la tensión que se acostumbra dar en los procesos electorales, aunque en este caso el mapa político no cambiará mucho, ya sea un resultado a favor o en contra" del gobierno nacional, expresó Quintana.

En sintonía, el director de Orlando Ferreres señaló: "Hasta agosto estarán seguirán entrando dólares por todo lados; entraron por blanqueo, y todavía van a entran por cosecha y seguramente veremos nuevas colocaciones de deuda provincial".