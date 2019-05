Privados estiman el poder de fuego del BCRA en al menos u$s 20.000 millones

Con el fin de atenuar la volatilidad del dólar, desde la semana pasada el Banco Central (BCRA) fue autorizado por el FMI a intervenir sin restricciones en el mercado cambiario, incluso dentro de la zona de no intervención, ahora rebautizada "zona de referencia cambiaria". Desde entonces, el mercado trata de estimar cuánto de las reservas puede usar la entidad conducida por Guido Sandleris, un poder de fuego que en la calle Reconquista prefieren mantener para si mismos.

La consultora Econviews y Portfolio Personal Inversiones llegaron a conclusiones distintas: la primera calcula que son u$s 23.000 millones y el segundo hasta u$s 43.000 millones, contando el swap con China.

Econviews partió del nivlel de reservas brutas, que resta al total los encajes de depósitos de dólares del sector privado y las divisas del swap con China, y que llega a los u$s 35.300 millones.

Luego, trazó una trayectoria hipotética hasta las elecciones presidenciales. Por el lado de los ingresos, el informe ponderó los nuevos desembolsos del FMI de junio y septiembre, de u$s 10.800 millones cada uno. En tanto, calculó que las subastas de dólares del Tesoro pendientes y la cancelación de vencimientos de deuda insumirán un gasto de u$s 12.000 millones, por lo que proyectó que el monto de reservas utilizables ronda los u$s 23.300 millones, como cálculo conservador.

Conservador porque, de necesitarlo, el Gobierno podría lograr que el FMI flexibilice la venta de dólares del Tesoro para que se efectúen a discreción y el swap también pueda ser utilizado en caso de necesidad.

Portfolio Personal Inversiones, por su parte, estimó las reservas netas en u$s 20.600 millones frente a unas reservas totales de u$s 71.7000 millones. A esa cifra, le suman u$s 7283 millones prestados por el FMI al Central para el fortalecimiento de las reservas. En coincidencia con Econviews, consideraron que el swap con China es una opción extra: "el BCRA podría activar parte del swap con el Banco Popular de China (...) totalizando un total de u$s 17.177 millones. En consecuencia, poder de fuego hay. Y este sería en todo caso de unos u$s 44.300 millones", agregó.

El problema, alertan algunos analistas, es que el acuerdo con el FMI fija metas trimestrales de reservas netas que pondrían un piso a lo que se puede vender. El acuerdo establece que si el BCRA vende dólares por sobre la zona de referencia, las metas de reservas se suavizan, pero al agregar ahora ventas dentro de las bandas cambiarias, quizás la próxima revisión traiga más precisiones.

"Las metas eventualmente podrán tener un waiver si se justifica, te imaginas que no vamos a explicitar un límite para vender. Sino no tiene sentido. Venderemos, si se hace, lo que haga falta para evitar subas bruscas", dijo un funcionario al tanto de las negociaciones.