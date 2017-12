Prisma: los bancos piden al Gobierno una cláusula especial

Los bancos y el Gobierno discuten hoy una cláusula de no competencia en el negocio de adquirencia por la venta de Prisma pero la negociación viene trabada. Los bancos creen que debería ser incluida en el contrato con el nuevo comprador pero el gobierno no lo acepta. Prisma dice que haría más serio el contrato ya que por cuatro o cinco años los bancos no pueden desarrollar o participar en el negocio de adquirencia, pero el gobierno quiere que los bancos participen, aunque cada uno por separado.

El gobierno entiende que esta operación puede incluir una cláusula de no competencia en caso de que quieran aliarse dos o más bancos para formar una símil Prisma, pero no quiere que se generen distorsiones nuevamente en el mercado. "Hoy estamos en un proceso de desintegracion vertical, lo que queremos es la multi adquierencia en el negocio de tarjetas de crédito, queremos desarmar el monopolio, y si decís que ningún banco en forma individual por cinco años pueda ser adquirente, casi imposibilitás de entrada a otro adquirente, especialmente para la bandera Visa y genera un coto de caza. Lo que buscamos es que haya competidores con First Data y con Prisma, queremos que los bancos en forma individual puedan ser adquirentes, ya que sería una buena fórmula para que haya competencia en el mercado de adquierencia", dicen en el Gobierno.

La compañía que engloba a Visa, Banelco y Pagomiscuentas está valuada entre u$s 1000 y u$s 1500 millones. De acuerdo a lo acordado con la CNDC, deben vender el 51% antes de septiembre y desde esa fecha tienen tres años más para colocar el 49% restante; por lo tanto, tienen tiempo hasta el 2021.

Fuentes del sector recalcan que "el desarrollo del proceso de desinversión en Prisma es confidencial y se está desenvolviendo dentro de los términos del compromiso voluntario de venta de la empresa presentado al Gobierno, que lo aceptó sin condicionamientos dado que no surgían del expediente de investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia elementos como para considerar la existencia de conductas anticompetitivas".