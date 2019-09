Prisma le roba la CFO a Carrefour para ser la mano derecha de Moreno

En el marco de la transformación digital y cambio cultural Agile que está implementando su CEO, Ricardo Moreno, Prisma Medios de Pago incorporó a la francesa Yaëlle Boquet como CFO.

Yaëlle, Master en Finance en ESCP Europe, lideró equipos de finanzas y estrategia de negocio de grandes corporaciones. En los últimos 15 años, se desarrolló en diferentes roles y mercados para Carrefour, hasta su última posición de CFO de su filial de Argentina, donde la reemplazará David Fernández, quien era director de Control de Gestión.

En Prisma Medios de Pago será, además, Scrum Master de Strategy, Execution & Performance. El Scrum Master tendrá un rol estratégico en la organización, que entre otras áreas incluye finanzas. En Prisma Boquet no reemplaza a nadie, sino que se suma a una posición nueva.

Prisma reclutó a los mejores talentos del mercado y lo potenció con la llegada de nuevos ejecutivos con vasta experiencia en management de proyectos de transformación. Entre otros: Martín Kaplan -ex Macro-, Commercial Head; Gerardo Aguzzi -ex CIO del Patagonia-, Head of Engineering & Chief Operational Officer; Agustín Parodi -ex Amex-, Head of Product & Customer Solutions; Federico Cofman -pasado en Mercadolibre-, Head of Sales; Ruben Efron -ex Banco Francés-, Head of Software Development; y Julián Ballarino -ex Frávega-, Head of Institutional Relations.

Claudia Flores no es abogada, médica ni contadora, sino que tiene un título por demás particular: se recibió de Calculista Científico en la Universidad Nacional de La Plata. Luego de desempeñarse cuatro años y medio como gerente Senior de Servicios Financieros de Accenture, pasó a ser gerente de Tecnología y Producción de Banco Galicia, donde estuvo más de 20 años, y ahora es Chief of Digital Factories & CDO de Prisma, donde pondrá en marcha Fábricas Digitales, que son startups de proyectos con enfoques digitales.