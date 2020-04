Prevén una mayor caída de depósitos en dólares en bancos

Desde este lunes, y a lo largo de todo esta semana, se podrá sacar turno a través de Home Banking para ir al banco y sacar por ventanilla los dólares que se tenga en la caja de ahorro.

No será por DNI, sino que se podrá elegir el día, pero siempre cuando las extracciones sean de divisas, porque para los pesos el BCRA no autoriza por ahora que se saquen por ventanilla, ya que se puede extraer desde un mínimo de $ 15.000 y hasta un máximo de $ 50.000 por día por cajero automático, y desde el Central quieren evitar que haya aglomeraciones de gente en las entidades.

Los depósitos privados en dólares cayeron u$s 1303 millones desde que empezó el año, ya que pasaron de u$s 19.448 millones a u$s 18.145 millones. La expectativa es que sigan cayendo esta semana, ya que tanto las empresas como los individuos necesitan sacarlos para cambiarlos por pesos para poder pagar gastos, ya que muchos se quedaron sin ingresos. Además, un plazo fijo en dólares rinde un 0,8% anual, por lo que no resulta del todo tentador.

El analista Christian Buteler dice que debería haber un poco más de oferta en el blue, pero si se mantiene el liqui y el MEP en estos valores, el informal mantiene cierta relación entre ambos: Los depósitos en dólares van a bajar, pero al ser un tema con turno, capaz no se vea una baja abrupta desde hoy mismo, pero si un constante goteo”.

Andrés Méndez, de AMF Economía, coincide en que “van a caer los depósitos en dólares y alimentarán en alguna medida el blue”.

De todas formas, Ramiro Marra, director de Bull Market, pone paños fríos: “El año pasado cuando fue la retirada masiva de dólares se dieron cuenta que el sistema está sólido”.

Sin embargo, el tributarista Iván Sasovsky adelanta que va a existir una informalización de los depósitos para poder cubrir los gastos en pesos con la salida de los dólares de los bancos: “En estas próximas semanas va a estar todo muy movido y habrá mucha especulación con los distintos tipos de cambio”.

Sebastián Bordato, director de NetFinance, hace hincapié en que “vamos ingresando en los últimos 10 días del mes, por lo que es probable que baje el blue, producto de los que necesitan cambiarlos para pagar gastos, y se acople con la baja que siempre se da a fin de mes. Imagino que muy poca gente quedará pesificada. Al que le venza plazo fijo irá dolarizando en la Bolsa. Esta semana ya tuve muchos de esos casos”.

“El que tiene dólares en la cuenta, puede que alguno se te vaya al blue, pero no te mueve el amperímetro. Las empresas que tienen mucho blue porque el dólar ya se había transformado en el capital de trabajo por el riesgo a quedarse con pesos, son los que en tal caso te hacen la diferencia. De todos modos, el blue es un mercado chico, muchos operadores no están haciendo ventas. Y por delivery lo ven muy riesgoso”, señala el analista Manuel Adorni

Fausto Spotorno, director de OJ Ferreres, acota que el blue estaba rezagado contra el dólar contado con liqui, porque no estaba operando.

“El tema es que la demanda esta semi congelada al no dejar retirar pesos por ventanilla. Algo más puede aflojar el billete porque estos movimientos muchas veces son exagerados, pero la realidad es que la gente no quiere pesos”, advierte un cuevero.

“No hay que olvidar que merodea la probabilidad de default, especialmente si los acreedores no responden como se espera ante la oferta para el canje de deuda. De todos modos, el BCRA no se mantendría pasivo. El blue en alza podría inducir ajustes de precios aún en este escenario de cepo y con la economía paralizada”, conjetura Gustavo Perilli, docente de la UBA.

Los depósitos privados de plazos fijos en pesos cayeron más de $ 100.000 millones, de $ 1,48 billón el 19 de marzo a $ 1,37 billón el 14 de abril. Ahora, el Central obliga a los bancos a pagar 26,6% por plazos fijos de menos de $ 1 millón, pero para las nuevas renovaciones desde hoy. Quien lo haya realizado con anterioridad, deberá esperar hasta su vencimiento.