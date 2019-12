Prevén que se reduzca la brecha entre el blue y el dólar turista

La profundización de los controles cambiarios presentada ayer en el Congreso divide las aguas en la City. Mientras el consenso de los analistas espera fuerte impacto en el dólar paralelo por la creación de un impuesto del 30% al atesoramiento y el turismo, la opinión es dispar sobre cuál será el impacto inflacionario de la medida.

No sólo el "dólar turista" tributará el 30% sobre su valor oficial, sino que también lo harán los billetes que se compren para atesoramiento, dentro del cupo mensual de u$s 200 fijado por el Banco Central de Guido Sandleris. Por esto, nadie duda de una mayor presión en el dólar blue, que correría su valor hacia arriba para achicar esta brecha.

El economista Hernán Hirsch indicó: "Esta medida va a hacer que el valor del dólar informal toque el del dólar tarjeta, pero el arbitraje entre estos dos tipos de cambio va a a depender de lo que haga el Gobierno de acá en más".

En tanto, Lucia Pezzarini, de la consultora Elypsis, afirmó que el nuevo tributo para la compra de dólares para ahorro "era esperable desde la creación de un impuesto al dólar para turismo". Y agregó: "Esto de alguna forma desacopla el dólar más financiero con el dólar vinculado a la economía real".

Pezzarini afirmó que el conjunto de las medidas presentadas en el Congreso "dan muchas señales bastante claras". Al respecto, dijo: "Las medidas van a generar un ahorro al sector público, mediante los ingresos por dólar turista, bienes personales, le va a permitir financiar ese gasto con suma de impuestos. Fueron todas señales que cayeron bien y que ponen al Gobierno en una buena posición de cara a la renegociación de la deuda".

En esta misma línea opinó Matías Rajnnerman, de Ecolatina, que le puso un piso a la suba del paralelo del orden del 30%, aunque descartó que el encarecimiento del tipo de cambio tenga persé impacto inflacionario. "Que haya más brecha, si no hay importaciones que se hagan al tipo de cambio paralelo, no significa más inflación. Es cierto que en este contexto, hay mucha inflación por incertidumbre, pero no creo que tenga un efecto significativo. Incluso, si se congelan las tarifas se podrían restar presiones en este frente, sobre todo si el acuerdo de precios y salarios es efectivo", afirmó.

Uno de las justificaciones del ministro Martín Guzmán para el recargo al tipo de cambio es fomentar el ahorro en moneda local. Martín Arrigoni, de First, dijo: "Eso parece una expresión de deseo, más que algo vinculado a la realidad. Cómo se hace para que la gente piense en pesos sin una tasa real positiva. Es un proceso que demora años", dijo. "Creo que faltó un capítulo aparte que instrumente al Banco Central para asistir a las empresas endeudadas, un punto clave en este contexto económico", sumó.