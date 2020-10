Prevén para hoy suerte de feriado cambiario del dólar financiero

“¿Me ayudás? ¿Te tomás el fin de semana largo?”

El CEO de un banco recibió este mensaje por parte de un alto funcionario. Fueron tanto de la Secretaría de Finanzas como de la Comisión Nacional de Valores, quienes se comunicaron con los banqueros y agentes de Bolsa que más transacciones realizan de contado con liquidación para pedirles que no operen.

La orden vino directamente del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que le pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, que saliera a bajar el dólar financiero.

“Pidieron ayudar, no especificaron tiempo, quizás vuelvan a llamar hoy”, aventura el CFO de un banco.

“El viernes nos llamaron y hablamos del viernes, yo creo que hoy nos van a llamar nuevamente”, prevé el director financiero de uno de los grandes bancos.

En la City no fue visto como un apriete, sino más bien como un “aflojen”. “Tuvimos gestos con ustedes y ustedes no están teniendo gestos con nosotros. No abusen de la libertad de poder operar con cartera propia para hacer giros al exterior”, fueron las directivas que partieron desde el Palacio de Hacienda.

“Nos pidieron bajar un cambio con el CCL, de regular el uso de la cartera propia, con el discurso de hoy por mí, mañana por ti”, revela un broker.

Destaca que “no operamos con cartera propia para nosotros, sino para facilitarle a un cliente la operatoria, donde le cerramos el precio del liqui para que no tengan la incertidumbre del parking de los tres días. Pero son los clientes que nos lo piden, y hay una demanda insatisfecha para dolarizar afuera a cualquier precio”.

“No operes para cartera propia”, pidieron el viernes desde el Gobierno a los grandes brokers y Alycs que actúan como market makers, como el caso de Allaria Ledesma, quien lidera el ranking de Byma de renta fija, donde lo que más se opera es contado con liquidación.

Su presidente es Ernesto Allaria, el titular de Byma, donde trabajó como adscripto a la gerencia general Ramiro Tosi, el subsecretario de Financiamiento, y donde también trabajó Mónica Erpen, como directora ejecutiva del Instituto Argentino de mercado de Capitales, que es una de las empresas de Byma.

“Que esos brokers no operaran no impidió que el mercado no siguiera operando, pero le facilitó al Banco Central vender a mansalva bonos para hundir el precio del CCL. Igual el viernes hubo volumen como cualquier otro día. Sólo que arrancó más abajo. Espero que la próxima licitación hagan monto grande para aspirar todo lo que haya”, precisan en la City.

Precisamente, la expectativa está puesta en mañana, cuando se realice una nueva licitación de bonos dólar linked a nivel local, que podría ser por $ 200.0000 millones, de modo de poder cubrir el fondeo hasta diciembre, según estimaciones del mercado.

“Aún no se sabe cuánto van a licitar, pero van a tomar todo. Va a ser un monto grande. All you can eat”, adelanta un banquero según le revelaron los funcionarios de Hacienda.

“La estrategia financiera del gobierno en medio de este viento cruzado se centra por el momento en la venta de bonos dólar linked, lo que refuerza la necesidad de mantener el tipo de cambio oficial bajo control en 2021. Por su parte la continuidad de las restricciones cambiarias y de acceso a bienes importados mantendría las brechas cambiarias en niveles elevados", opinan en Delphos Investment.

"De todas maneras -acotaron-, el valor de la brecha depende en gran medida de las expectativas, que en la Argentina son siempre muy volátiles. De fondo continúan las dudas acerca de que tan permeable será el Gobierno a los pedidos de mayor consolidación fiscal durante un año electoral”, comentan.