Prevén mayor presión al blue tras restricciones al dólar Bolsa

Si bien hoy es el primer día hábil para poder comprar el cupo de u$s 200 a menos de $ 90, hay muchos que no podrán hacerlo, ya que la nueva normativa del Banco Central establece que quienes operaron dólar MEP o contado con liquidación no podrán acceder al mercado único y libre de cambios en los 30 días posteriores, y quien compró dólar oficial, no podrá ir al MEP ni al CCL en los 30 días siguientes.

Por lo tanto, según estiman en la City, un tercio de las 435.000 personas que compraron u$s 73 millones en marzo pasado (última cifra del BCRA, a un promedio de u$s 170 cada uno), este mes elegirán no ir al MULC para poder comprar todos los dólares que quieran a través de la Bolsa.

O no podrán hacerlo directamente porque ya habían operado por esa vía el mes pasado. Aunque, como la norma habla de 30 días, si alguien compró MEP, por ejemplo, el 1 de abril como última vez, hoy 4 de mayo podrá ir al banco por sus u$s 200, pero eso lo inhabilita para comprar dólar Bolsa por 30 días.

“Empeora el flujo. Se pierden parte de los u$s 200 de ahorristas que todos los meses iban a abastecer la oferta de billetes en el blue”, asegura un mesadinerista.

El analista Matías Cartier sostiene que las personas humanas a las cuales su patrimonio se lo permita seguirán comprando MEP o CCL sin inconvenientes: “Pero aquellos que ya hayan comprado el MULC sólo tendrán el blue como única alternativa. Afecta en mayor medida a las personas de a pie que desean resguardar su patrimonio”

El analista Christian Buteler señala que el puré de comprar el oficial y revenderlo en el blue deja $ 4000, “entonces tal vez no impacte en el blue al principio, pero luego puede tener una suba mayor que en el MEP y el CCL, que posiblemente dejen de crecer tanto”.

“Un tercio de la demanda actual se correrá del oficial porque no puede comprometer su demanda en MEP. Generará mayor brecha entre MEP y blue, pero no en lo inmediato, sino que llevará semanas en notarse”, conjetura Mauro Mazza, de Bull Market.

A su juicio, la resolución del BCRA crea un problema serio a futuro, porque cualquier empresa que en un momento de stress del BCRA vaya por CCL para pagar algo, o girar algún dividendo, alguna renta puntual, o un pago diferido a cuenta de una importación futura, quedaría limitada a operar MULC, o directamente no podría operarlo, comprometiendo segmentos de su negocio o, incluso, la operatoria normal.

“Sacarlos del CCL si estaban en MULC, puede hacer ir a más de una pyme a blue, y eso es peligroso para la brecha: generará escasez estructural en algunos bienes muy caros que entran por CCL. No son importaciones recurrentes, sino esporádicas, como cóctel de medicamentos oncológicos y algunos repuestos, que el Gobierno por sus cupos limita y mucho”, agrega Mazza.

Ejemplifica con seguros médicos que, por la inmediatez de una importación, pasan por CCL a su nombre: “Hoy eso no lo podrán hacer y el paciente deberá esperar que el BCRA le habilite el giro, como con el cepo anterior, cuando hubo personas que hasta murieron esperando la habilitación del Central”.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, advierte que cualquier restricción al acceso de dólares por las vías legales, tanto a través del banco como de la Bolsa, va a canalizar y darle gran volumen de operaciones al informal. Al menos, la historia nos demostró eso, que los flujos van hacia ese canal toda vez que la gente está en un estado de sálvese quien pueda y de qurer cubrir el poder adquisitivo de sus ahorros”.

El analista Manuel Adorni espera probable unos días con menos presión sobre el MEP y el CCL: “La normativa que prohíbe a los FCI operar en dólares un 75% de su patrimonio, más esta resolución, lo que va a hacer es que saques la plata del FCI y te vayas de manera particular al dólar. Es probable que solo queden comprando los u$s 200 el que no tiene acceso o no se anima al MEP. Para el CCL se necesita un poco más de espaldas”.

Vale aclarar que los pagos de saldos en dólares de tarjetas de crédito no computan, por lo que si se paga Netflix con tarjeta se puede comprar dólar MEP.

En línea con esto, para tratar de calmar las aguas, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, mantuvo una reunión con el titular de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CFCI), Valentín Galardi, pero aclaró que “no implica revisar el carácter general de la medida” que plantea una readecuación de las carteras de los FCI en pesos, en línea con los principios y mandatos de inversión con los que se rige la industria. “Queremos identificar soluciones para apalancar la actividad productiva, las economías regionales, las pymes y las cuestiones vinculadas con obras de infraestructura y entendemos que la industria debería tener un rol protagónico en tal sentido”, indicó. Señaló a la vez que se mantendrá el cronograma previsto en la RG, excepto en el caso del tratamiento particular de algunos conceptos que el organismo puede contemplar en el marco de las conversaciones y necesidades que le plantee la industria.